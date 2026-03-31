Trwa XI Kongres Sport Biznes Polska

We wtorek 31 marca w Warszawie wystartował XI Kongres Sport Biznes Polska. Wydarzenie, które od lat wyznacza kierunki rozwoju branży to platforma łącząca przedstawicieli klubów, związków sportowych, sponsorów, samorządów, mediów oraz firm technologicznych. - Sport i biznes to naczynia połączone - przyznał w rozmowie z Polsatem Sport Prezes Polskiego Związku Koszykówki, Grzegorz Bachański.

Zwieńczeniem Kongresu będzie V Gala Sport Biznes Polska, którą o godzinie 20:00 pokaże Polsat Sport 2. Wydarzenie oglądać można także na Polsatsport.pl oraz w streamingu Polsat Box Go. V Gala Sport Biznes Polska to oprócz uroczystego podsumowania Kongresu o tej samej nazwie, także okazja do przyznania najważniejszych nagród biznesowych w polskim sporcie.

 

Program XI Kongresu został podzielony na pięć bloków tematycznych, które kompleksowo obejmują najważniejsze obszary współczesnego sportu. Uczestnicy biorą udział w dyskusjach dotyczących biznesu w sporcie, funkcjonowania sportu profesjonalnego, rozwoju sportu powszechnego, roli samorządów oraz znaczenia infrastruktury i wydarzeń sportowych.

 

W ramach paneli i debat poruszane są aktualne wyzwania rynku, nowe modele współpracy oraz kierunki, które będą kształtować branżę w najbliższych latach.

 

- Chcemy zorganizować igrzyska olimpijskie - przyznał wprost podczas Kongresu przed kamerami Polsatu Sport minister sportu i turystyki, Jakub Rutnicki.

 

Gala Sport Biznes Polska odbywa się we wtorek 31 marca o 20:00. Transmisja w Polsacie Sport 2, na Polsatsport.pl i online na Polsat Box Go.

Polsat Sport, Informacja prasowa
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Damian Durkacz: Sport i wojsko to nierozłączne połączenie
Dzień Kobiet na sportowo i... wojskowo. Za nami wyjątkowa uroczystość

