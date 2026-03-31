Zapadła decyzja w sprawie Jana Urbana! Kulesza poinformował po meczu Szwecja - Polska

We wtorek piłkarska reprezentacja Polski przegrała z narodową drużyną Szwecji w finałowym meczu baraży eliminacji mistrzostw świata. Biało-Czerwoni po zaciętym spotkaniu polegli 2:3, co oznacza, że nasza kadra nie jedzie na tegoroczny mundial.

Po zakończeniu spotkania prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej opublikował post w mediach społecznościowych. Cezary Kulesza podsumował występ Polaków oraz poinformował, że kontrakt z selekcjonerem Janem Urbanem został przedłużony.

"Piłka bywa brutalna. Niestety zabraknie nas na Mistrzostwach Świata. Wszyscy czujemy niedosyt. Przed chwilą w szatni podziękowałem drużynie za walkę. Poinformowałem również, że kontrakt z Janem Urbanem zostanie przedłużony" - można przeczytać.

Urban do tej pory prowadził reprezentację Polski w ośmiu spotkaniach. Starcie ze Szwecją było pierwszą rywalizacją, którą Biało-Czerwoni przegrali pod batutą byłego szkoleniowca Górnika Zabrze.

