Ziraat Bankkart Ankara - Asseco Resovia Rzeszów. Relacja live i wynik na żywo

Ziraat Bankkart Ankara - Asseco Resovia Rzeszów to rewanżowe spotkanie siatkarskiej Ligi Mistrzów. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.
W tym sezonie awans do ćwierćfinałów siatkarskiej Ligi Mistrzów wywalczyły cztery polskie kluby - Asseco Resovia Rzeszów, Bogdanka LUK Lublin, PGE Projekt Warszawa i Aluron CMC Warta Zawiercie.
Liga Mistrzów siatkarzy. Gdzie oglądać mecze ćwierćfinałowe?
Jako pierwsi do walki staną Rzeszowianie. W pierwszym meczu u siebie ulegli 0:3 jednemu z faworytowi rozgrywek - tureckiemu Ziraatowi Bankkart Ankara, z reprezentantem Polski Tomaszem Fornalem w składzie.
Na wyjeździe podopiecznym trenera Massimo Bottiego będzie niezwykle trudno odwrócić losy rywalizacji z jednym z dwóch zespołów, które w tej edycji LM jeszcze nie doznały porażki.
– Musimy po prostu jechać do Ankary i starać się odwrócić losy tej rywalizacji. To jest ciężka sytuacja, sami sobie w pewnym stopniu ją stworzyliśmy, ale naprawdę to jest dwumecz. Jesteśmy w połowie - podkreślił rozgrywający Asseco Resovii Marcin Janusz, który w poniedziałek zaskoczył cały siatkarski świat, ogłaszając zakończenie reprezentacyjnej kariery.
Gospodarzem turnieju finałowego z udziałem czterech najlepszych drużyn w dniach 16-17 maja będzie włoski Turyn.
Relacja live i wynik na żywo meczu Ziraat Bankkart Ankara - Asseco Resovia Rzeszów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18.00.