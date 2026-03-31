Ziraat Bankkart Ankara - Asseco Resovia Rzeszów. Relacja live i wynik na żywo

W tym sezonie awans do ćwierćfinałów siatkarskiej Ligi Mistrzów wywalczyły cztery polskie kluby - Asseco Resovia Rzeszów, Bogdanka LUK Lublin, PGE Projekt Warszawa i Aluron CMC Warta Zawiercie.

Liga Mistrzów siatkarzy. Gdzie oglądać mecze ćwierćfinałowe?

Jako pierwsi do walki staną Rzeszowianie. W pierwszym meczu u siebie ulegli 0:3 jednemu z faworytowi rozgrywek - tureckiemu Ziraatowi Bankkart Ankara, z reprezentantem Polski Tomaszem Fornalem w składzie.

Na wyjeździe podopiecznym trenera Massimo Bottiego będzie niezwykle trudno odwrócić losy rywalizacji z jednym z dwóch zespołów, które w tej edycji LM jeszcze nie doznały porażki.

– Musimy po prostu jechać do Ankary i starać się odwrócić losy tej rywalizacji. To jest ciężka sytuacja, sami sobie w pewnym stopniu ją stworzyliśmy, ale naprawdę to jest dwumecz. Jesteśmy w połowie - podkreślił rozgrywający Asseco Resovii Marcin Janusz, który w poniedziałek zaskoczył cały siatkarski świat, ogłaszając zakończenie reprezentacyjnej kariery.

Gospodarzem turnieju finałowego z udziałem czterech najlepszych drużyn w dniach 16-17 maja będzie włoski Turyn.

