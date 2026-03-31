Zmiana trenera w słynnym klubie! Ma pomóc w walce o utrzymanie

Włoch Roberto De Zerbi został trenerem piłkarzy Tottenhamu Hotspur - ogłosił klub walczący o utrzymanie w angielskiej ekstraklasie. 46-letni szkoleniowiec zastąpi zwolnionego dwa dni wcześniej Chorwata Igora Tudora.

Roberto De Zerbi nowym trenerem Tottenhamu

De Zerbi, który w przeszłości prowadził Brighton & Hove Albion, a ostatnio Olympique Marsylia, zadebiutuje prawdopodobnie 12 kwietnia w wyjazdowym spotkaniu z Sunderlandem.

 

- Roberto był naszym celem numer jeden i cieszy nas, że teraz do nas dołącza. To jeden z najbardziej kreatywnych i postępowych trenerów w światowej piłce nożnej. Przynosi ze sobą mnóstwo doświadczenia na najwyższym poziomie, w tym w Premier League - powiedział dyrektor sportowy Tottenhamu Johan Lange, cytowany w komunikacie.

 

W pięciu meczach na krajowym podwórku pod wodzą Tudora Tottenham wywalczył tylko punkt. Odpadł też w 1/8 finału Ligi Mistrzów.

 

W tabeli Premier League "Koguty" zajmują 17. miejsce - ostatnie dające utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej. Nad strefą spadkową mają jednak tylko punkt przewagi.

