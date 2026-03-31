Żona Marcina Janusza skomentowała jego decyzję. "Dzieliliśmy szczęśliwe oraz trudniejsze momenty"

Przypomnijmy - w poniedziałek Janusz w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet ogłosił, że nie będzie dłużej grał w reprezentacji Polski. Wszystko ze względu na problemy zdrowotne.

ZOBACZ TAKŻE: Tomasz Fornal wypalił po meczu Ligi Mistrzów. "Tęsknię za Polską"

Dzień później decyzję Janusza skomentowała jego żona, Katarzyna, która na łamach Instagrama zabrała na ten temat głos.

"To była piękna przygoda. Jestem dumna z Ciebie i wdzięczna za to, że mogłam przyglądać się, jak spełniasz swoje marzenia, reprezentując nasz kraj.

Wiem, ile trudu, ciężkiej pracy i poświęceń każdy z Was wkłada w to, żeby być częścią tej niesamowitej drużyny. Drużyny, która spełnia nie tylko swoje ambicje, ale również marzenia kibiców. Ludzie, których poznałam w tym czasie, przyjaźnie, które nawiązałam, zostają ze mną na zawsze. Cieszę się, że razem dzieliliśmy te szczęśliwe oraz te nieco trudniejsze momenty. Dziękuję" - napisała kobieta.

Partnerki siatkarzy reprezentacji Polski. Z kim związani są polscy zawodnicy? Zobacz galerię

31-latek to czołowa postać reprezentacji Polski ostatnich lat i zarazem jeden z najbardziej utytułowanych siatkarzy w naszym kraju. Na jego koncie znajdują się m.in. złote medale mistrzostw Europy i Ligi Narodów oraz srebro igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata.

Do tego należy dodać dwa triumfy w Lidze Mistrzów z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle i dwa mistrzostwa Polski, które wywalczył z PGE Skrą Bełchatów oraz ZAKSĄ. Trzykrotnie cieszył się z triumfu w Pucharze Polski i dwukrotnie w Superpucharze Polski. Grał ponadto w AZS-ie Częstochowa, Effectorze Kielce i Treflu Gdańsk. Obecnie jest zawodnikiem Asseco Resovii Rzeszów.

