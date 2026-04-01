Ekspert wystawił oceny po meczu Szwecja - Polska. Kto zasłużył na pochwałę?

We wtorek piłkarska reprezentacja Polski stanęła naprzeciwko narodowej drużyny Szwecji w finale baraży eliminacji mistrzostw świata. Podopieczni Jana Urbana przegrali 2:3 po zaciętej rywalizacji. To oznacza, że Biało-Czerwoni nie zagrają na tegorocznym mundialu.

Po zakończonym meczu w studiu Polsatu Sport zasiedli Bożydar Iwanow, Tomasz Hajto i Przemysław Pawlak. W programie "Polsat Futbol Cast" eksperci wystawili noty polskim piłkarzom. Oceny Iwanowa można zobaczyć TUTAJ, natomiast Hajty znajdziecie TUTAJ.

Jakie noty w dziesięciopunktowej wystawił natomiast zastępca redaktora naczelnego Tygodnika "Piłka Nożna"? Na pochwałę według eksperta zasłużyli Sebastian Szymański i Piotr Zieliński. Najgorszą ocenę otrzymał natomiast Jakub Kiwior.

Oceny Przemysława Pawlaka po meczu Szwecja - Polska:

Kamil Grabara - 5

Przemysław Wiśniewski - 4

Jan Bednarek - 4

Jakub Kiwior - 3

Matty Cash - 4

Piotr Zieliński - 8

Sebastian Szymański - 8

Nicola Zalewski - 7

Karol Świderski - 7

Jakub Kamiński - 8

Robert Lewandowski - 6

Jan Urban - 5

