Ekspert wystawił oceny po meczu Szwecja - Polska. Kto zasłużył na pochwałę?
Polacy przegrali ze Szwedami i tym samym nie pojadą na tegoroczne mistrzostwa świata. Oceny po meczu Biało-Czerwonym w programie Polsat Futbol Cast wystawił Przemysław Pawlak.
We wtorek piłkarska reprezentacja Polski stanęła naprzeciwko narodowej drużyny Szwecji w finale baraży eliminacji mistrzostw świata. Podopieczni Jana Urbana przegrali 2:3 po zaciętej rywalizacji. To oznacza, że Biało-Czerwoni nie zagrają na tegorocznym mundialu.
Po zakończonym meczu w studiu Polsatu Sport zasiedli Bożydar Iwanow, Tomasz Hajto i Przemysław Pawlak. W programie "Polsat Futbol Cast" eksperci wystawili noty polskim piłkarzom.
Jakie noty w dziesięciopunktowej wystawił natomiast zastępca redaktora naczelnego Tygodnika "Piłka Nożna"? Na pochwałę według eksperta zasłużyli Sebastian Szymański i Piotr Zieliński. Najgorszą ocenę otrzymał natomiast Jakub Kiwior.
Oceny Przemysława Pawlaka po meczu Szwecja - Polska:
Kamil Grabara - 5
Przemysław Wiśniewski - 4
Jan Bednarek - 4
Jakub Kiwior - 3
Matty Cash - 4
Piotr Zieliński - 8
Sebastian Szymański - 8
Nicola Zalewski - 7
Karol Świderski - 7
Jakub Kamiński - 8
Robert Lewandowski - 6
Jan Urban - 5