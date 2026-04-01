Hajto zaskoczył notami po meczu Szwecja - Polska. Dwóch piłkarzy na "10"

Piłkarska reprezentacja Polski nie zagra w tegorocznych mistrzostwach świata. W finale baraży w Sztokholmie podopieczni Jana Urbana przegrali ze Szwecją 2:3. Decydującą bramkę zdobył w 88. minucie Viktor Gyokeres. Polacy dwukrotnie odrabiali straty, ale nie byli w stanie wywalczyć awansu.

To był drugi z rzędu finał barażowy o mundial Polski ze Szwecją. W marcu 2022 roku w Chorzowie gospodarze zwyciężyli 2:0. Drugi raz taka sztuka się nie udała.

Po raz kolejny okazało się, że wyjazdowe mecze ze Szwecją to zmora polskiego futbolu. Po raz ostatni Biało-Czerwoni wygrali z tym rywalem na jego terenie w 1930 roku.

Jakie noty wystawił Tomasz Hajto w specjalnym wydaniu Polsat Futbol Cast?

Noty Tomasza Hajty po meczu Szwecja - Polska:

Kamil Grabara - 6

Przemysław Wiśniewski - 4

Jan Bednarek - 4

Jakub Kiwior - 3

Matty Cash - 3

Piotr Zieliński - 10

Sebastian Szymański - 10

Nicola Zalewski - 4

Karol Świderski - 7

Jakub Kamiński - 7

Robert Lewandowski - 4

Szwecja - Polska 3:2 (2:1)

Bramki: Anthony Elanga 19, Gustaf Lagerbielke 44, Viktor Gyokeres 88 - Nicola Zalewski 33, Karol Świderski 55.

Szwecja: Kristoffer Nordfeldt - Daniel Svensson, Gustaf Lagerbielke, Carl Starfelt, Victor Lindelof, Gabriel Gudmundsson - Anthony Elanga (70. Lucas Bergvall), Yasin Ayari (90+2. Mattias Svanberg), Jesper Karlstrom (70. Besfort Zeneli), Benjamin Nygren (82. Gustav Lundgren) - Viktor Gyokeres.

Polska: Kamil Grabara - Przemysław Wiśniewski, Jan Bednarek, Jakub Kiwior - Matty Cash (90+1. Kamil Grosicki), Piotr Zieliński, Sebastian Szymański, Nicola Zalewski (90+2. Krzysztof Piątek) - Karol Świderski (64. Oskar Pietuszewski), Jakub Kamiński - Robert Lewandowski.

Żółte kartki: Jesper Karlstrom, Lucas Bergvall - Jakub Kiwior, Oskar Pietuszewski, Krzysztof Piątek.

Sędziował: Slavko Vincic (Słowenia).