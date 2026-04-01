Kolejna porażka Polaków na MŚ! Szanse na awans drastycznie zmalały

Od 27 marca do 4 kwietnia w amerykańskim Ogden trwają mistrzostwa świata w curlingu, w których 13 drużyn rywalizuje systemem "każdy z każdym" o bezpośredni awans do półfinałów (dla dwóch najlepszych ekip) lub udział w ćwierćfinałach (miejsca 3-6). Ze względu na niedawne igrzyska olimpijskie wiele federacji przysłało na turniej rezerwowe składy, co otwiera przed reprezentacją Polski ogromną szansa na świetny wynik. Biało-Czerwoni po raz pierwszy w historii uczestniczą w MŚ.

Początek meczu ułożył się po myśli Włochów, którzy po dwóch endach objęli prowadzenie 2:0. W kolejnych fazach spotkania Polacy starali się gonić wynik, jednak rywale za każdym razem odzyskiwali przewagę. W siódmej partii podopieczni trenera Ryana Frya zdobyli kolejne "oczko", wychodząc na prowadzenie 4:2. To mocno skomplikowało sytuację Biało-Czerwonych i znacznie utrudniło im dobór odpowiedniej taktyki na decydujące endy.

Jak się okazało, zespół prowadzony przez Jakuba Baresa nie zdołał doprowadzić do wyrównania i ostatecznie przegrał to spotkanie 4:8.

Kolejne spotkanie Polska rozegra w środę, 1 kwietnia, z USA. Transmisja od 16:00 w Polsacie Sport 2 i online na Polsat Box Go.

Polska - Włochy 4:8 (0:0, 0:2, 1:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1, 0:2, 2:0, 0:2)

Polska: Konrad Stych, Krzysztof Domin, Marcin Ciemiński, Bartosz Łobaza, Maksym Grzelka.

Włochy: Stefano Spiller, Alberto Pimpini, Amos Mosaner, Matia Giovanella, Sebastiano Arman.