Ogromne pieniądze przeszły Polakom koło nosa. Chodzi o miliony dolarów

W porównaniu z poprzednim mundialem - w 2022 roku w Katarze - łączna pula nagród wzrośnie o 50 procent i wyniesie 727 mln dolarów.

Z tej kwoty 656 mln zostanie przekazane 48 federacjom, których reprezentacje wystąpią w rozpoczynającym się 11 czerwca turnieju.

Najniższe nagrody - dziewięć milionów dolarów - otrzymają zespoły, które odpadną w fazie grupowej, czyli zajmą miejsca 33-48. Dodatkowo poszczególne federacje otrzymają 1,5 mln dol. na pokrycie kosztów przygotowań, więc każdy uczestnik turnieju będzie miał zagwarantowane co najmniej 10,5 mln dolarów.

Triumfator turnieju otrzyma 50 milionów dolarów, a pokonany w meczu finałowym - 33 mln. Nagroda dla brązowego medalisty wyniesie 29 mln dol., a czwarta drużyna zainkasuje 27 mln.

PAP