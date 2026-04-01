Polacy bez awansu na mundial. Tak Bożydar Iwanow ocenił grę Biało-Czerwonych
Reprezentacja Polski uległa Szwecji 2:3 w finale baraży i straciła szansę na awans na tegoroczne mistrzostwa świata. Wtorkową porażkę w Sztokholmie podsumował Bożydar Iwanow w specjalnym wydaniu programu Polsat Futbol Cast. Ekspert wziął pod lupę grę podopiecznych Jana Urbana i wystawił im noty pomeczowe.
Na największą pochwałę zasłużyli Piotr Zieliński oraz Sebastian Szymański. Ekspert Polsatu Sport zostawił jednak za nimi w klasyfikacji sporą przepaść. Żaden z pozostałych kadrowiczów nie otrzymał bowiem "ósemki", co dobitnie pokazuje, jak bardzo na tle zespołu wyróżniała się wspomniana dwójka pomocników.
Najsłabiej w tym starciu, zdaniem Iwanowa, zaprezentowali się natomiast Matty Cash, Przemysław Wiśniewski oraz Jakub Kiwior.
Noty Bożydara Iwanowa po meczu Szwecja - Polska:
Kamil Grabara - 5
Przemysław Wiśniewski - 4
Jan Bednarek - 5
Jakub Kiwior - 4
Matty Cash - 4
Piotr Zieliński - 9
Sebastian Szymański - 9
Nicola Zalewski - 6
Karol Świderski - 7
Jakub Kamiński - 7
Robert Lewandowski - 5