Polacy bez awansu na mundial. Tak Bożydar Iwanow ocenił grę Biało-Czerwonych

Piłkarska reprezentacja Polski nie zagra na tegorocznych mistrzostwach świata. W finale baraży w Sztokholmie podopieczni Jana Urbana przegrali ze Szwecją 2:3. Decydującą bramkę zdobył w 88. minucie Viktor Gyokeres.

Tuż po spotkaniu, w specjalnym wydaniu programu Polsat Futbol Cast, Bożydar Iwanow podsumował występ Biało-Czerwonych i wystawił im pomeczowe noty.

ZOBACZ TAKŻE: Ekspert wystawił oceny po meczu Szwecja - Polska. Kto zasłużył na pochwałę?

Na największą pochwałę zasłużyli Piotr Zieliński oraz Sebastian Szymański. Ekspert Polsatu Sport zostawił jednak za nimi w klasyfikacji sporą przepaść. Żaden z pozostałych kadrowiczów nie otrzymał bowiem "ósemki", co dobitnie pokazuje, jak bardzo na tle zespołu wyróżniała się wspomniana dwójka pomocników.

Najsłabiej w tym starciu, zdaniem Iwanowa, zaprezentowali się natomiast Matty Cash, Przemysław Wiśniewski oraz Jakub Kiwior.

Noty Bożydara Iwanowa po meczu Szwecja - Polska:

Kamil Grabara - 5

Przemysław Wiśniewski - 4

Jan Bednarek - 5

Jakub Kiwior - 4

Matty Cash - 4

Piotr Zieliński - 9

Sebastian Szymański - 9

Nicola Zalewski - 6

Karol Świderski - 7

Jakub Kamiński - 7

Robert Lewandowski - 5