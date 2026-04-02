Tauron Liga siatkarek. Gdzie oglądać półfinały? Transmisje TV i stream online

Nie było sensacyjnych rozstrzygnięć w ćwierćfinałach obecnego sezonu Tauron Ligi. Do strefy medalowej zakwalifikowały się cztery najlepsze drużyny fazy zasadniczej: DevelopRes Rzeszów, PGE Budowlani Łódź, UNI Opole oraz BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała. W tym gronie jedynie opolanki potrzebowały trzech spotkań do rozstrzygnięcia rywalizacji. W pozostałych parach wszystko wyjaśniło się po dwóch meczach.

W półfinałach broniący tytułu DevelopRes Rzeszów zmierzy się z BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała, a PGE Budowlani Łódź zagrają z UNI Opole. Rywalizacja również będzie toczyła się do dwóch wygranych spotkań, ze zmianą gospodarza po każdym meczu. Gospodarzami pierwszych i ewentualnych trzecich gier będą zespoły, które po fazie zasadniczej zajęły wyższe miejsce w tabeli.

Transmisje meczów siatkarskiej Tauron Ligi na sportowych antenach Polsatu oraz na Polsat Box Go. Sprawdź szczegółowy plan transmisji półfinałów oraz meczów o piąte i siódme miejsce.

Tauron Liga 2026 - półfinały. Plan transmisji:

DevelopRes (1) – BKS (4)

2026-04-07: BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała – DevelopRes Rzeszów (wtorek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2026-04-11: DevelopRes Rzeszów – BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała (sobota, godzina 20.00; transmisja – Polsat Sport 1 - ewentualnie).

Budowlani (2) – UNI (3)

2026-04-08: UNI Opole – PGE Budowlani Łódź (środa, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2026-04-11: PGE Budowlani Łódź – UNI Opole (sobota, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1 - ewentualnie).

Mecze o 5. miejsce Tauron Ligi - plan transmisji:

ŁKS (5) – Stal (6)

2026-04-09: ITA Tools Stal Mielec – ŁKS Commercecon Łódź (czwartek, godzina 20.00; transmisja – Polsat Sport 1)

2026-04-14: ŁKS Commercecon Łódź – ITA Tools Stal Mielec (wtorek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1 - ewentualnie).

Rywalizacja o piąte miejsce toczyć się będzie do dwóch zwycięstw.

Mecze o 7. miejsce Tauron Ligi - plan transmisji:

Chemik (7) – Pałac (8)

2026-04-13: Lotto Chemik Police – Metalkas Pałac Bydgoszcz (poniedziałek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1).

Rywalizacja o siódme miejsce miejsce będzie się toczyć systemem mecz i rewanż.

WYNIKI MECZÓW I TABELA TAURON LIGI

Polsat Sport