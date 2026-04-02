Tauron Liga siatkarek. Gdzie oglądać półfinały? Transmisje TV i stream online
W rywalizacji o mistrzostwo Polski siatkarek pozostały już tylko cztery drużyny. Czas na półfinały Tauron Ligi. Kiedy zostaną rozegrane mecze? O której godzinie grają siatkarki? Gdzie oglądać? Sprawdź terminarz i plan transmisji półfinałów Tauron Ligi.
Nie było sensacyjnych rozstrzygnięć w ćwierćfinałach obecnego sezonu Tauron Ligi. Do strefy medalowej zakwalifikowały się cztery najlepsze drużyny fazy zasadniczej: DevelopRes Rzeszów, PGE Budowlani Łódź, UNI Opole oraz BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała. W tym gronie jedynie opolanki potrzebowały trzech spotkań do rozstrzygnięcia rywalizacji. W pozostałych parach wszystko wyjaśniło się po dwóch meczach.
W półfinałach broniący tytułu DevelopRes Rzeszów zmierzy się z BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała, a PGE Budowlani Łódź zagrają z UNI Opole. Rywalizacja również będzie toczyła się do dwóch wygranych spotkań, ze zmianą gospodarza po każdym meczu. Gospodarzami pierwszych i ewentualnych trzecich gier będą zespoły, które po fazie zasadniczej zajęły wyższe miejsce w tabeli.
Transmisje meczów siatkarskiej Tauron Ligi na sportowych antenach Polsatu oraz na Polsat Box Go. Sprawdź szczegółowy plan transmisji półfinałów oraz meczów o piąte i siódme miejsce.
Tauron Liga 2026 - półfinały. Plan transmisji:
DevelopRes (1) – BKS (4)
2026-04-07: BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała – DevelopRes Rzeszów (wtorek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)
2026-04-11: DevelopRes Rzeszów – BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała (sobota, godzina 20.00; transmisja – Polsat Sport 1 - ewentualnie).
Budowlani (2) – UNI (3)
2026-04-08: UNI Opole – PGE Budowlani Łódź (środa, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)
2026-04-11: PGE Budowlani Łódź – UNI Opole (sobota, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1 - ewentualnie).
Mecze o 5. miejsce Tauron Ligi - plan transmisji:
ŁKS (5) – Stal (6)
2026-04-09: ITA Tools Stal Mielec – ŁKS Commercecon Łódź (czwartek, godzina 20.00; transmisja – Polsat Sport 1)
2026-04-14: ŁKS Commercecon Łódź – ITA Tools Stal Mielec (wtorek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1 - ewentualnie).
Rywalizacja o piąte miejsce toczyć się będzie do dwóch zwycięstw.
Mecze o 7. miejsce Tauron Ligi - plan transmisji:
Chemik (7) – Pałac (8)
2026-04-13: Lotto Chemik Police – Metalkas Pałac Bydgoszcz (poniedziałek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1).
Rywalizacja o siódme miejsce miejsce będzie się toczyć systemem mecz i rewanż.
