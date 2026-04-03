Hubert Hurkacz - Luciano Darderi. Kiedy mecz? O której godzinie?

Hubert Hurkacz wraca do gry i po raz kolejny będzie próbował zakończyć niekorzystną serię. Polak nie zaznał bowiem smaku zwycięstwa od siedmiu spotkań.

Poprzednia wygrana Hurkacza miała miejsce... 20 stycznia. W pierwszej rundzie wielkoszlemowego Australian Open Wrocławianin pokonał Belga Zizou Bergsa.

Od tamtej pory Hurkacz poniósł porażki kolejno z Amerykanami Ethanem Quinnem i Martinem Dammem, Kazachem Aleksandrem Bublikiem, Czechem Jakubem Mensikiem, Amerykaninem Aleksandarem Kovacevicem, Włochem Mattią Belluccim i ponownie z Quinnem.

Teraz Hurkacz bierze udział w prestiżowej imprezie rangi ATP Masters 1000 w Monte Carlo, inaugurując tym samym sezon na nawierzchni ziemnej. Zmagania w Monako to premierowy wielki akord w trakcie okresu na mączce.

W pierwszej fazie zawodów nad Morzem Liguryjskim przeciwnikiem Hurkacza jest rozstawiony z "15" Włoch Luciano Darderi. Dotychczas panowie nigdy ze sobą nie rywalizowali.

Hurkacz - Darderi. Kiedy mecz? O której godzinie?

Mecz Hurkacz - Darderi odbędzie się we wtorek 7 kwietnia. Godzina nie jest jeszcze znana. Kiedy organizatorzy opublikują dokładny plan gry, zaktualizujemy ten tekst.

Transmisje meczów turnieju ATP Masters 1000 w Monte Carlo na sportowych antenach Polsatu i online na Polsat Box Go.

