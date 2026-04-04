W niedzielę wielkanocną gościem magazynu Cafe Futbol będzie polski muzyk, współzałożyciel zespołu T.Love – Muniek Staszczyk. Nie zabraknie naszych stałych ekspertów, którzy podsumują występ reprezentacji Polski w barażach do mistrzostw świata 2026.

Muniek Staszczyk to jedna z legend polskiej sceny muzycznej. W latach 80. był liderem zespołu T.Love, a hity takie jak "Warszawa", "King", "Bóg" czy "I Love You" do dziś zna i śpiewa cała Polska. Ponadto wokalista od lat jest zagorzałym fanem futbolu, przede wszystkim reprezentacji Polski.

I właśnie kadra narodowa będzie głównym tematem rozmów niedzielnego programu. Pod koniec marca Biało-Czerwoni w barażach do mistrzostw świata najpierw pokonali Albanię 2:1, a następnie niestety przegrali 2:3 ze Szwecją. W związku z tym drużyny Jana Urbana nie zobaczymy na mundialu.

W programie wyemitujemy materiał Pawła Ślęzaka pokazujący kulisy meczu w Sztokholmie. Damian Domitrz przyjrzy się natomiast innym spotkaniom barażowym. Przypomnijmy, że na mistrzostwa nie pojadą m.in. Włosi.

Oprócz Muńka Staszczyka gośćmi Bożydara Iwanowa będą Tomasz Hajto, Roman Kołtoń i Roman Kosecki. Trzeba zatem uważnie oglądać nasz program, gdyż bardzo możliwe, że będzie to jedyna szansa w historii na usłyszenie muzycznego duetu Muniek&Kosa.

Cafe Futbol na żywo w niedzielę o godz. 11:00 na antenie Polsatu Sport 1 oraz na Polsatsport.pl i w Polsat Box Go.

Polsat Sport