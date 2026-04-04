PlusLiga 2026 - ćwierćfinały. Wyniki i skróty meczów (WIDEO)

Osiem czołowych drużyn fazy zasadniczej wywalczyło awans do fazy play-off, w której rywalizują o medale mistrzostw Polski siatkarzy. Pierwsze miejsce w tabeli pierwszej części sezonu zajął Aluron CMC Warta Zawiercie, wyprzedzając PGE Projekt Warszawa. Tytułu mistrzowskiego broni Bogdanka LUK Lublin, która uplasowała się na trzeciej pozycji. Rywalizacja w 1/4 finału toczy się do dwóch wygranych meczów.

Ćwierćfinałowe zmagania rozpoczął mecz PGE Projektu Warszawa z JSW Jastrzębskim Węglem. Drużyna ze stolicy wygrała to spotkanie 3:0. W drugim starciu obu ekip górą byli jednak jastrzębianie, którzy pokonali u siebie wyżej notowanych rywali 3:2 i wyrównali stan rywalizacji.

Asseco Resovia zmagania w play-off rozpoczęła od zwycięstwa we własnej hali w trzech setach z Indykpolem AZS Olsztyn. Rzeszowianie powtórzyli ten wynik w stolicy Warmii i jako pierwsi zameldowali się w półfinale.

Wyrównane spotkanie Bogdanki LUK Lublin z PGE GiEK Skrą Bełchatów zakończyło się wynikiem 3:0 dla gospodarzy. Równą grę obu zespołów oglądaliśmy także w Bełchatowie, ale w końcówkach lepsi byli mistrzowie Polski, którzy po raz drugi wygrali 3:0 i zameldowali się w czołowej czwórce.

Najwięcej emocji w pierwszych meczach ćwierćfinałowych dostarczyło starcie Aluron CMC Warty Zawiercie z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle, czyli pierwszej z ósmą drużyną fazy zasadniczej. Jurajscy Rycerze wygrali dwa pierwsze sety, ale kędzierzynianie odwrócili losy spotkania, pokonując rywali w zaciętym tie-breaku.

Transmisje meczów siatkarskiej PlusLigi na sportowych antenach Polsatu oraz na Polsat Box Go.

PlusLiga 2026 - wyniki ćwierćfinałów:

2026-03-27: PGE Projekt Warszawa – JSW Jastrzębski Węgiel 3:0 (25:21, 25:22, 25:19)

2026-04-04: JSW Jastrzębski Węgiel - PGE Projekt Warszawa 3:2 (25:23, 21:25, 11:25, 26:24, 15:13)

2026-04-07: PGE Projekt Warszawa – JSW Jastrzębski Węgiel

Stan rywalizacji play-off (do dwóch zwycięstw) 1–1.



2026-03-28: Asseco Resovia Rzeszów – Indykpol AZS Olsztyn 3:0 (25:18, 25:19, 25:20)

2026-04-04: Indykpol AZS Olsztyn – Asseco Resovia Rzeszów 0:3 (18:25, 26:28, 14:25)

Stan rywalizacji play-off (do dwóch zwycięstw) 2–0 dla Asseco Resovii (awans).



2026-03-28: Bogdanka LUK Lublin – PGE GiEK Skra Bełchatów 3:0 (25:23, 25:22, 25:22)

2026-04-04: PGE GiEK Skra Bełchatów - Bogdanka LUK Lublin 0:3 (24:26, 21:25, 22:25)

Stan rywalizacji play-off (do dwóch zwycięstw) 2–0 dla Bogdanki (awans).



2026-03-29: Aluron CMC Warta Zawiercie – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 2:3 (25:22, 25:22, 18:25, 20:25, 20:22).

2026-04-06: ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Aluron CMC Warta Zawiercie

Stan rywalizacji play-off (do dwóch zwycięstw) 1–0 dla ZAKSY.

RM, Polsat Sport