Sędziowie nie mieli wątpliwości. Robert Ruchała z drugą porażką w UFC

Przypomnijmy, że zawodnik pochodzący z Nowego Sącza we wrześniu 2025 roku zaliczył nieudany debiut w UFC. Wtedy musiał uznać wyższość Williama Gomisa, z którym przegrał jednogłośną decyzją sędziów.

Ruchała od początku walki był niezwykle skupiony, a towarzyszył mu gromki doping polskich kibiców obecnych w Las Vegas. "Faker" walczył taktycznie, szukając luki w defensywie Brazylijczyka poprzez kopnięcia na tułów i krótkie ciosy proste. To właśnie młodszy z zawodników był aktywniejszy w pierwszej odsłonie, jednak trafiał rzadziej od rywala. Delano pozostawał czujny i groźnie kontratakował w stójce, a w klinczu podjął nawet nieudaną próbę gilotyny.

Drugą rundę lepiej rozpoczął 29-latek, który zepchnął Polaka do defensywy. Ruchała potrzebował czasu, aby złapać właściwy rytm i ponownie się rozpędzić. Choć to zawodnik z Nowego Sącza częściej nacierał na przeciwnika, Brazylijczyk pozostawał niezwykle groźny, raz po raz obijając go celnymi kombinacjami. Twarz "Fakera" stawała się coraz mocniej rozbita przez ciosy rywala.

Decydująca odsłona pojedynku wyglądała bardzo podobnie do poprzednich. Polak próbował ofensywnych zrywów, jednak widać było po nim narastające zmęczenie oraz skutki przyjętych ciosów. Mimo to Ruchała pokazał niesamowitą wolę walki - szedł w wymiany i szukał okazji do mocnego naruszenia przeciwnika. Niestety przy próbie klinczu 27-latkowi odjęto punkt, ponieważ na oczach sędziego chwycił się siatki, co definitywnie przekreśliło jego szanse na wygranie tej rundy.

Ostatecznie o wyniku walki zadecydowali sędziowie, którzy punktowali jednomyślnie na korzyść Delano (30-26, 29-27, 29-27).

To druga porażka Polaka w UFC, a trzecia w jego zawodowej karierze.

Ruchała - Delano. Wynik walki UFC. Kto wygrał?

Jose Delano (17-3) pokonał Roberta Ruchałę (11-3) jednogłośną decyzją sędziów (30-26, 29-27, 29-27).

Ruchała - Delano. Skrót walki: