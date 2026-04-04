Mistrzowie Polski zagrają o medale! Skra wyeliminowana w ćwierćfinale PlusLigi

Pierwsza odsłona toczyła się przy minimalnej przewadze drużyny z Lublina (6:8, 14:16). Gospodarze trzymali kontakt z rywalami, a w końcówce odrobili straty po punktowym bloku (22:22). Przestrzelona zagrywka bełchatowian dała rywalom piłkę setową (23:24). PGE GiEK Skra doprowadziła do rywalizacji na przewagi, którą wygrali jednak goście. Seta rozstrzygnął asem Fynnian McCarthy (24:26).

W drugiej partii również oglądaliśmy równą grę obu zespołów (12:12). W środkowej części seta goście odskoczyli na trzy oczka (13:16), ale bełchatowianie szybko wyrównali, gdy dwa asy posłał Zouheir El Graoui (17:17). Końcówkę znów po swojej myśli rozegrali siatkarze Bogdanki, którzy wygrali kluczowe akcje od stanu 20:20. W ostatniej skutecznie zaatakował Wilfredo Leon (21:25).

Siatkarze Bogdanki przeważali w trzeciej odsłonie (5:8, 11:14). Po skutecznym ataku Kewina Sasaka odskoczyli na sześć oczek (13:19) i wydawało się, że jest już po meczu, tymczasem gospodarze wygrali pięć kolejnych akcji (18:19), dobrze prezentując się w bloku. W końcówce znów lepsza była jednak ekipa z Lublina. Wilfredo Leon wywalczył piłkę meczową (21:24), a przestrzelona zagrywka gospodarzy przypieczętowała awans Bogdanki do półfinału (22:25).



Skrót meczu Skra - Bogdanka:

Najwięcej punktów: Alan Souza (14), Daniel Chitigoi (11) - Skra; Mateusz Malinowski (16), Fynnian McCarthy (11), Aleks Grozdanov (10) - Bogdanka. MVP: Mateusz Malinowski (16/24 = 67% skuteczności w ataku).

PGE GiEK Skra Bełchatów – Bogdanka LUK Lublin 0:3 (24:26, 21:25, 22:25)

Skra: Grzegorz Łomacz, Antoine Pothron, Mateusz Nowak, Alan Souza, Daniel Chitigoi, Bartłomiej Lemański – Kamil Szymura (libero) oraz Maksym Kędzierski (libero), Zouheir El Graoui, Kajetan Kubicki, Arkadiusz Żakieta. Trener: Krzysztof Stelmach.

Bogdanka: Hilir Henno, Fynnian McCarthy, Mateusz Malinowski, Wilfredo Leon, Aleks Grozdanov, Marcin Komenda – Thales Hoss (libero) oraz Kewin Sasak, Mikołaj Sawicki, Jackson Young. Trener: Stephane Antiga.

Stan rywalizacji play-off (do dwóch zwycięstw) 2–0 dla Bogdanki (awans).

