WTA w Charleston: Fręch/Bondar - Krawczyk/McNally. Relacja live i wynik na żywo

Magdalena Fręch/Anna Bondar - Desirae Krawczyk/Caty McNally to finał turnieju WTA w Charleston. Relacja live i wynik na żywo meczu Magdalena Fręch/Anna Bondar - Desirae Krawczyk/Caty McNally na Polsatsport.pl.

Magdalena Fręch w tym tygodniu przystąpiła do turnieju rangi WTA 500 w Charleston. W singlu odpadła jednak już w pierwszej rundzie. Lepsza okazała się Węgierka Anna Bondar.

 

Co ciekawe, obie zawodniczki rywalizują po jednej stronie siatki w zmaganiach deblowych. I to ze świetnym skutkiem. Fręch i Bondar awansowały bowiem do finału całej imprezy.

 

Okazały się lepsze odpowiednio od Kanadyjki Leylah Fernandez i Francuzki Kristiny Mladenovic, Amerykanki Nicole Melichar-Martinez i Rosjanki Aleksandry Panowej oraz Japonki Miyu Kato i Meksykanki Giuliany Olmos.

 

W spotkaniu o tytuł przeciwniczkami Fręch i Bondar są reprezentantki Stanów Zjednoczonych - Desirae Krawczyk i Caty McNally. Dla obu duetów to premierowa bezpośrednia potyczka.

 

jc, Polsat Sport
