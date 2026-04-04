WTA w Charleston: Fręch/Bondar - Krawczyk/McNally. Relacja live i wynik na żywo
Magdalena Fręch/Anna Bondar - Desirae Krawczyk/Caty McNally to finał turnieju WTA w Charleston.
Magdalena Fręch w tym tygodniu przystąpiła do turnieju rangi WTA 500 w Charleston. W singlu odpadła jednak już w pierwszej rundzie. Lepsza okazała się Węgierka Anna Bondar.
Co ciekawe, obie zawodniczki rywalizują po jednej stronie siatki w zmaganiach deblowych. I to ze świetnym skutkiem. Fręch i Bondar awansowały bowiem do finału całej imprezy.
Okazały się lepsze odpowiednio od Kanadyjki Leylah Fernandez i Francuzki Kristiny Mladenovic, Amerykanki Nicole Melichar-Martinez i Rosjanki Aleksandry Panowej oraz Japonki Miyu Kato i Meksykanki Giuliany Olmos.
W spotkaniu o tytuł przeciwniczkami Fręch i Bondar są reprezentantki Stanów Zjednoczonych - Desirae Krawczyk i Caty McNally. Dla obu duetów to premierowa bezpośrednia potyczka.
