ATP w Monte Carlo: Hubert Hurkacz - Luciano Darderi. Relacja live i wynik na żywo

Hubert Hurkacz inauguruje okres gry na nawierzchni ziemnej. Premierowym przystankiem Polaka jest prestiżowy turniej rangi ATP Masters 1000 w Monte Carlo. Impreza ta to pierwszy wielki akord w trakcie okresu rywalizacji na mączce.

Wrocławianin z pewnością chce zakończyć niechlubną serię. 29-latek ma bowiem na swoim koncie siedem porażek z rzędu. Ostatnie zwycięstwo odniósł 20 stycznia w pierwszej rundzie wielkoszlemowego Australian Open.

W Monte Carlo przeciwnikiem Hurkacza w 1/32 finału jest rozstawiony z "15" Włoch Luciano Darderi. Obaj panowie nigdy dotąd nie mierzyli się w bezpośrednim pojedynku.

