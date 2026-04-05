ATP w Monte Carlo: Zieliński/Johnson - Melo/Zverev. Relacja live i wynik na żywo

Jan Zieliński/Luke Johnson - Marcelo Melo/Alexander Zverev to spotkanie pierwszej rundy turnieju ATP w Monte Carlo. Relacja live i wynik na żywo meczu Jan Zieliński/Luke Johnson - Marcelo Melo/Alexander Zverev na Polsatsport.pl.

Jan Zieliński i Luke Johnson przenieśli się z Afryki do Europy. Polsko-brytyjski duet sezon gry na nawierzchni ziemnej rozpoczął podczas turnieju ATP 250 w Marrakeszu, jednak odpadł tam już w pierwszej rundzie.

 

Teraz Zieliński i Johnson przystępują do prestiżowych zmagań rangi ATP Masters 1000 w Monte Carlo. Rywalizacja nad Morzem Liguryjskim to pierwszy wielki akord w trakcie rywalizacji na mączce.

 

Polak i Brytyjczyk w pierwszej rundzie mierzą się z Marcelo Melo i Alexandrem Zverevem. Brazylijczyk to utytułowany deblista, dwukrotny mistrz wielkoszlemowy - w 2017 triumfował na Wimbledonie w parze z Łukaszem Kubotem, a wcześniej - w 2015 - na Roland Garros, do spółki z Chorwatem Ivanem Dodigiem. Niemiec natomiast specjalizuje się w singlu.

 

Wiadomo także, z kim zagrają zwycięzcy starcia Zieliński/Johnson - Melo/Zverev. W drugiej fazie czekają już bowiem najwyżej rozstawieni w drabince Hiszpan Marcel Granollers i Argentyńczyk Horacio Zeballos, którzy w 1/16 finału mają wolny los.

 

Transmisje meczów turnieju ATP Masters 1000 w Monte Carlo na sportowych antenach Polsatu i online na Polsat Box Go.

jc, Polsat Sport
ALEXANDER ZVEREVATPATP MASTERS 1000 MONTE CARLOATP MASTERS 1000 MONTE CARLO 2026ATP MONTE CARLOATP MONTE CARLO 2026ATP TOURJAN ZIELIŃSKILUKE JOHNSONMARCELO MELOTENISTURNIEJE ATP I WTA

