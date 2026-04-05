Czy to koniec Ruchały w UFC? Wpis Jędrzejczyk mówi wszystko

Hubert PawlikSporty walki

Robert Ruchała wyraźnie przegrał z Jose Delano podczas gali UFC Vegas 115. Tuż po pojedynku pojawiło się mnóstwo spekulacji, czy nie była to ostatnia walka Polaka w amerykańskiej organizacji. Joanna Jędrzejczyk zabrała głos w tej sprawie.

Robert Ruchała po walce w oktagonie UFC
fot. Polsat Sport, Instagram
Joanna Jędrzejczyk zabrała głos ws. Roberta Ruchały

"Przegraliśmy, aby zwyciężać!" - przekazała Jędrzejczyk na Instagramie. Porażka z Delano była dla Ruchały drugą w organizacji UFC, dlatego wielu fanów zaczęło się martwić, czy dostanie jeszcze kolejną szansę.

 

Menedżerka zawodnika ujawniła, jaka jest prawda.

 

"To nie jest koniec Robercika w UFC" - zapewniła. "Dał dobrą walkę, ale czegoś zabrakło. Czas na analizę i jeszcze cięższą pracę. Nie wątpię, że Robert to zrealizuje" - dodała.

 

27-latek po zakończeniu pojedynku zamieścił zdjęcie poobijanej twarzy z wymownym podpisem: "Życie".

 

Niedługo potem opublikował nieco bardziej obszerny komentarz. "Dziękuję za wsparcie wszystkim, którzy są ze mną na dobre i na złe. Nie poddam się" - podsumował.

 

