Czy to koniec Ruchały w UFC? Wpis Jędrzejczyk mówi wszystko

"Przegraliśmy, aby zwyciężać!" - przekazała Jędrzejczyk na Instagramie. Porażka z Delano była dla Ruchały drugą w organizacji UFC, dlatego wielu fanów zaczęło się martwić, czy dostanie jeszcze kolejną szansę.

Menedżerka zawodnika ujawniła, jaka jest prawda.

"To nie jest koniec Robercika w UFC" - zapewniła. "Dał dobrą walkę, ale czegoś zabrakło. Czas na analizę i jeszcze cięższą pracę. Nie wątpię, że Robert to zrealizuje" - dodała.

27-latek po zakończeniu pojedynku zamieścił zdjęcie poobijanej twarzy z wymownym podpisem: "Życie".

Niedługo potem opublikował nieco bardziej obszerny komentarz. "Dziękuję za wsparcie wszystkim, którzy są ze mną na dobre i na złe. Nie poddam się" - podsumował.