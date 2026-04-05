Do trzech razy sztuka! Wywalczył pierwszy tytuł w karierze

Rozstawiony z numerem siódmym argentyński tenisista Mariano Navone wywalczył pierwsze trofeum w cyklu ATP. Olimpijczyk z Paryża w finale turnieju ATP 250 na kortach ziemnych w Bukareszcie pokonał hiszpańskiego kwalifikanta Daniela Meridę 6:2, 4:6, 7:5.

Tenisista Mariano Navone w czerwonej koszulce i spodenkach z rękami za głową po zwycięskim meczu, z publicznością w tle.
Mariano Navone triumfuje w Bukareszcie po finałowym zwycięstwie

Dla 25-letniego Navone (60. w ATP) był to trzeci finał w karierze, drugi w Bukareszcie, ale pierwszy zwycięski. Dwa lata temu w decydującym o tytule pojedynku przegrał z Martonem Fucsovicsem. Węgra w tegorocznym półfinale w stolicy Rumunii pokonał Merida (136.). W drugim secie niedzielnego finału było aż siedem przełamań serwisów. Navone wygrał po trzecim meczbolu.

 

ZOBACZ TAKŻE: Rok temu zszokowała cały świat. Teraz doszło do rozstania

 

Argentyńczyk awansuje w rankingu o 18 pozycji i w poniedziałek po raz pierwszy od lutego 2025 roku powróci do pierwszej pięćdziesiątki światowej listy.

 

 

Mariano Navone (Argentyna, 7) - Daniel Merida (Hiszpania) 6:2, 4:6, 7:5

ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Moise Kouame - Ugo Humbert. Skrót meczu

