Do trzech razy sztuka! Wywalczył pierwszy tytuł w karierze

Dla 25-letniego Navone (60. w ATP) był to trzeci finał w karierze, drugi w Bukareszcie, ale pierwszy zwycięski. Dwa lata temu w decydującym o tytule pojedynku przegrał z Martonem Fucsovicsem. Węgra w tegorocznym półfinale w stolicy Rumunii pokonał Merida (136.). W drugim secie niedzielnego finału było aż siedem przełamań serwisów. Navone wygrał po trzecim meczbolu.

Argentyńczyk awansuje w rankingu o 18 pozycji i w poniedziałek po raz pierwszy od lutego 2025 roku powróci do pierwszej pięćdziesiątki światowej listy.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Mariano Navone (Argentyna, 7) - Daniel Merida (Hiszpania) 6:2, 4:6, 7:5

BS, PAP