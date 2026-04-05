Dramat znanego piłkarza. Nie zagra na mistrzostwach świata 2026, to już pewne

29-letni Schouten doznał urazu w drugiej połowie spotkania i został zniesiony z boiska na noszach.

Klub PSV poinformował, że badania przeprowadzone w niedzielę potwierdziły kontuzję, która będzie wymagała operacji, a pełny powrót do zdrowia w takich przypadkach trwa zazwyczaj od sześciu do dziewięciu miesięcy.

W tym sezonie Schouten zaliczył 40 występów dla PSV we wszystkich rozgrywkach, w tym 28 w lidze. Po debiucie w reprezentacji w 2022 roku zagrał 17 razy w kadrze, w tym w końcówce listopadowego meczu z Polską (1:1) w eliminacjach MŚ.

BS, PAP