Dramat znanego piłkarza. Nie zagra na mistrzostwach świata 2026, to już pewne
Z powodu uszkodzenia więzadła krzyżowego w kolanie w zbliżających się piłkarskich mistrzostwach świata nie zagra holenderski pomocnik Jerdy Schouten. Kapitan PSV Eindhoven doznał kontuzji w sobotnim, wygranym 4:3 ligowym meczu z Utrechtem.
29-letni Schouten doznał urazu w drugiej połowie spotkania i został zniesiony z boiska na noszach.
Klub PSV poinformował, że badania przeprowadzone w niedzielę potwierdziły kontuzję, która będzie wymagała operacji, a pełny powrót do zdrowia w takich przypadkach trwa zazwyczaj od sześciu do dziewięciu miesięcy.
W tym sezonie Schouten zaliczył 40 występów dla PSV we wszystkich rozgrywkach, w tym 28 w lidze. Po debiucie w reprezentacji w 2022 roku zagrał 17 razy w kadrze, w tym w końcówce listopadowego meczu z Polską (1:1) w eliminacjach MŚ.