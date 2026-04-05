Kapitalny gol Kamińskiego w Niemczech! Pokazał wymowny gest

FC Koeln spisuje się ostatnio fatalnie. Na ligowe zwycięstwo czeka od 30 stycznia. Fani wierzą, że po zmianie trenera i zatrudnieniu Rene Wagnera zespół wywalczy utrzymanie. Niedzielne spotkanie z Eintrachtem było niezwykle ważne.

Pierwsza połowa była dość zachowawcza z obu stron. Choć gospodarze mieli 66 proc. posiadania piłki, to FC Koeln miało większe szanse na zdobycie bramki, gdyż miało statystykę oczekiwanych goli (xG) na poziomie 1,34.

Najlepszą okazję do zanotowania trafienia miał Jakub Kamiński, który w 20. minucie był sam na sam z bramkarzem. Polak źle przyjął jednak piłkę i nie dał rady jej dogonić. Do przerwy był bezbramkowy remis.

Po godzinie gry Eintracht zaskoczył rywala. Najpierw w 66. minucie bramkę zdobył Jonathan Burkardt, a po chwili trafienie zanotował Arnaud Kalimuendo.

Kilkadziesiąt sekund później piłkę dostał Kamiński. Przebiegł z nią kilkadziesiąt metrów, minął dwóch rywali i po kapitalnym strzale umieścił piłkę w bramce. Polak wziął piłkę do rąk, umieścił ją pod koszulką i zaprezentował wymowny gest, który oznacza, że spodziewa się dziecka. Goście nie zamierzali się zatrzymać.

W 83. minucie, wprowadzeni dosłownie chwilę wcześniej Marius Bulter oraz Alessio Castro-Montes, przeprowadzili akcję, która zakończyła się golem. Zaczęło się od dośrodkowania z lewej strony, następnie jeden z napastników zagrał wzdłuż bramki, gdzie znajdował się niemiecki piłkarz. Ten świetnie wyłożył futbolówkę Castro-Montesowi, który z bliska wbił ją do siatki.

W doliczonym czasie gry Kamiński został jeszcze ukarany żółtą kartką. Ostatecznie FC Koeln zdobyło cenny punkt, dzięki któremu ma dwa pkt przewagi nad będącym w strefie spadkowej St. Pauli.

Eintracht Frankfurt - FC Koeln 2:2 (0:0)

Bramki: Burkardt (66'), Kalimuendo (69') - Kamiński (70'), Castro-Montes (83')

Eintracht: Zetterer - Amenda, Koch, Theate - Knauff (56' Amaimouni), Larsson (82' Skhiri), Hojlund (55' Chaibi), Brown - Doan (67' Gotze), Kalimuendo, Burkardt (82' Ebnoutalib)

FC Koeln: Schwabe - Thielmann (75' Maina), Sebulonsen, van den Berg, Ozkacar, Lund - Krauss (82' Castro-Montes), Huseinbasic (67' Johannesson), Kamiński - El Mala (82' Waldschmidt), Ache (82' Bulter)

Żółte kartki: Knauff - Waldschmidt, Kamiński