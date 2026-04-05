Fręch nie wykorzystała szansy! Bolesna porażka w wielkim finale

Duet Magdalena Fręch - Anna Bondar od początku zmagań w Charleston radził sobie znakomicie. Choć miał drobne problemy w pierwszych dwóch meczach, ostatecznie awansował do półfinału. Fręch z Bondar pewnie rozbiły Miyu Kato oraz Giulianę Olmos 6:1, 6:4 i wiadomo było, że o tytuł zagrają z deblem Desirae Krawczyk - Caty McNally.

Początek należał do polsko-węgierskiej pary, która już po kilku minutach zanotowała przełamanie. Konsekwentnie utrzymywała serwis, aż do szóstego gema, w którym popełniła jednak za dużo błędów i był remis (3:3).

Rywalki nie zamierzały się zatrzymać i powtórzyły wyczyn. Przy stanie 3:5, Fręch oraz Bondar mogły wyraźnie odrobić straty, gdyż miały dwa break pointy. Nie udało się jednak tego wykorzystać, z czego skorzystały Krawczyk i McNally i wygrały pierwszego seta.

Druga odsłona zaczęła się zupełnie inaczej. Obie pary szybko obroniły podanie. W trzecim gemie po raz kolejny polsko-węgierskiemu deblowi brakowało koncentracji i znów został przełamany. Amerykanki poczuły, że zwycięstwo jest już blisko i po obronionym podaniu, drugi raz w tym secie wygrały gema przy serwisie rywalek.

Końcówka była już jednostronna. Choć wymiany były długie, przeważnie Krawczyk i McNally zdobywały punkty. Widać było coraz większą bezradność w "naszym" zespole, co bezlitośnie było wykorzystywane.

Ostatni gem potwierdził tylko różnicę klas. Amerykanki oddały tylko punkt i zapewniły sobie tytuł. Dla Fręch był to pierwszy deblowy finał w karierze. Jak dotąd trzykrotnie zagrała w meczach o tytuł w singlu - w 2024 roku triumfowała w Guadalajarze i przegrała w Pradze, a w tym sezonie poniosła porażkę w Meridzie.

Fręch/Bondar - Krawczyk/McNally 3:6, 2:6

