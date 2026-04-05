Goni Igę Świątek! Tytuł obroniony

32-letnia Pegula sięgnęła po 11. tytuł w karierze, a drugi w tym roku po wcześniejszym triumfie w Dubaju. W każdej z czterech ostatnich edycji zawodów w Charleston dotarła co najmniej do półfinału.

Amerykanka umocniła się na piątym miejscu w światowym rankingu, a od czwartej Igi Świątek dzieli ją 1020 punktów.

Sześć lat młodsza Ukrainka, która po raz pierwszy dotarła do finału imprezy WTA, w poniedziałek zamelduje się na najwyższej w karierze 53. pozycji po awansie o 36 lokat.

Pula nagród tej imprezy wyniosła 2,3 mln dolarów, z czego 354 tys. przypadło zwyciężczyni.

Jessica Pegula (USA, 1) - Julia Starodubcewa (Ukraina) 6:2, 6:2.

BS, PAP