Goni Igę Świątek! Tytuł obroniony
Najwyżej rozstawiona Amerykanka Jessica Pegula pokonała w finale ukraińską tenisistkę Julię Starodubcewą 6:2, 6:2 i po raz drugi z rzędu zwyciężyła w turnieju WTA na ziemnych kortach w Charleston. Mecz trwał 83 minuty.
32-letnia Pegula sięgnęła po 11. tytuł w karierze, a drugi w tym roku po wcześniejszym triumfie w Dubaju. W każdej z czterech ostatnich edycji zawodów w Charleston dotarła co najmniej do półfinału.
Amerykanka umocniła się na piątym miejscu w światowym rankingu, a od czwartej Igi Świątek dzieli ją 1020 punktów.
Sześć lat młodsza Ukrainka, która po raz pierwszy dotarła do finału imprezy WTA, w poniedziałek zamelduje się na najwyższej w karierze 53. pozycji po awansie o 36 lokat.
Pula nagród tej imprezy wyniosła 2,3 mln dolarów, z czego 354 tys. przypadło zwyciężczyni.
Jessica Pegula (USA, 1) - Julia Starodubcewa (Ukraina) 6:2, 6:2.