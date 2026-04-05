Kibice wtargnęli na boisko w Niemczech! Interweniowała policja. "Skandal"

Grający w osłabieniu od 66. minuty goście szczęśliwie wygrali 1:0. Dynamo w drugiej połowie nie wykorzystało rzutu karnego. W wyjściowym składzie Herthy zagrali Dawid Kownacki i Michał Karbownik, którzy później zostali zmienieni.

Niemiecka media spotkanie określiły jako "skandaliczny wieczór w Dreźnie". Mecz był dwukrotnie przerywany z powodu używania pirotechniki i wtargnięcia kibiców obu drużyn na murawę. Miejscowi fani spalili flagę Herthy.

- Cieszę się, że wygraliśmy mecz, bo chodzi o sport. Wszystko inne nie powinno mieć miejsca na boisku. Dla niemieckiej piłki nożnej to bardzo rozczarowujące, co niestety wydarzyło się tutaj, w Dreźnie - powiedział trener Herthy Stefan Leitl.

Szkoleniowiec Dynama, Thomas Stamm, również skrytykował pozasportowe wydarzenia.

Policja w Dreźnie po meczu wszczęła ponad tuzin postępowań przygotowawczych. Dotyczą one przestępstw takich jak zakłócanie porządku publicznego, spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, zniszczenie mienia, znieważenie oraz oszustwa związane ze sprzedażą biletów.

Lepsze wieści, z perspektywy polskich kibiców, jeśli chodzi o 2. Bundesligę, napłynęły z Magdeburga. Tam w sobotę miejscowi pokonali 4:1 Bochum, a dwa gole zdobył Mateusz Żukowski. Nasz rodak został tym samym liderem klasyfikacji najlepszych strzelców z dorobkiem 15 trafień.

jc, PAP