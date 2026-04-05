Kolejny gol Messiego w MLS! Uczcił wyjątkową okazję

Piłka nożna

Piłkarze Interu Miami zremisowali u siebie 2:2 z Austin FC w lidze MLS. Jedną z bramek dla gospodarzy podczas otwarcia Nu Stadium zdobył Leo Messi. Argentyńczyk w karierze zaliczył już 903 trafienia, z czego 83 zdobył w barwach klubu z Florydy.

Lionel Messi z podniesionymi rękami w różowej koszulce Interu Miami
fot. PAP/EPA
Lionel Messi

Punkt Interowi pod koniec spotkania uratował inny były gwiazdor Barcelony, Luis Suarez. Gole dla Austin strzelili Guilherme Biro i Jayden Nelson.

 

Nu Stadium, położony w pobliżu międzynarodowego lotniska w Miami, mieści 26 700 kibiców. Do tej pory klub rozgrywał swoje mecze domowe w Fort Lauderdale.

 

Wschodnia trybuna nowego obiektu została nazwana na cześć ośmiokrotnego zdobywcy "Złotej Piłki" Messiego, który jest najlepszym strzelcem w historii klubu.

 

Inter z 11 punktami po sześciu kolejkach zajmuje czwarte miejsce w tabeli Konferencji Wschodniej. Austin (6 pkt) plasuje się na 11. pozycji na Zachodzie.

jc, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
AUSTIN FCINNEINTER MIAMILEO MESSILIONEL MESSIMESSIMLSPIŁKA NOŻNA
PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 