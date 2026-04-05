Kolejny gol Messiego w MLS! Uczcił wyjątkową okazję
Piłkarze Interu Miami zremisowali u siebie 2:2 z Austin FC w lidze MLS. Jedną z bramek dla gospodarzy podczas otwarcia Nu Stadium zdobył Leo Messi. Argentyńczyk w karierze zaliczył już 903 trafienia, z czego 83 zdobył w barwach klubu z Florydy.
Punkt Interowi pod koniec spotkania uratował inny były gwiazdor Barcelony, Luis Suarez. Gole dla Austin strzelili Guilherme Biro i Jayden Nelson.
Nu Stadium, położony w pobliżu międzynarodowego lotniska w Miami, mieści 26 700 kibiców. Do tej pory klub rozgrywał swoje mecze domowe w Fort Lauderdale.
Wschodnia trybuna nowego obiektu została nazwana na cześć ośmiokrotnego zdobywcy "Złotej Piłki" Messiego, który jest najlepszym strzelcem w historii klubu.
Inter z 11 punktami po sześciu kolejkach zajmuje czwarte miejsce w tabeli Konferencji Wschodniej. Austin (6 pkt) plasuje się na 11. pozycji na Zachodzie.