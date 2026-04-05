Kolejny gol Messiego w MLS! Uczcił wyjątkową okazję

Punkt Interowi pod koniec spotkania uratował inny były gwiazdor Barcelony, Luis Suarez. Gole dla Austin strzelili Guilherme Biro i Jayden Nelson.

Nu Stadium, położony w pobliżu międzynarodowego lotniska w Miami, mieści 26 700 kibiców. Do tej pory klub rozgrywał swoje mecze domowe w Fort Lauderdale.

Wschodnia trybuna nowego obiektu została nazwana na cześć ośmiokrotnego zdobywcy "Złotej Piłki" Messiego, który jest najlepszym strzelcem w historii klubu.

Inter z 11 punktami po sześciu kolejkach zajmuje czwarte miejsce w tabeli Konferencji Wschodniej. Austin (6 pkt) plasuje się na 11. pozycji na Zachodzie.

jc, PAP