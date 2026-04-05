Lamine Yamal wściekły po zwycięstwie Barcelony. Trener tłumaczy zachowanie gwiazdora

W sobotni wieczór FC Barcelona sięgnęła po kluczowe zwycięstwo, pokonując Atletico Madryt na wyjeździe 2:1. Arcyważnego gola w 87. minucie strzelił Robert Lewandowski. Dzięki zdobytym w ten sposób trzem punktom "Barca" odskoczyła Realowi Madryt na siedem "oczek" w tabeli hiszpańskiej ekstraklasy.

Mimo tak ważnej wiktorii po ostatnim gwizdku wściekły do szatni schodził Lamine Yamal. Kamery uchwyciły, jak szkoleniowiec "Blaugrany" Hansi Flick chce podziękować swojemu podopiecznemu za grę, a ten najpierw nie podał mu ręki, a następnie powiedział coś do swojego trenera i ruszył w kierunku szatni.

Flick wypowiedział się na temat tej sytuacji podczas pomeczowej konferencji prasowej.

- Było mnóstwo emocji. Zrobił wszystko, żeby strzelić drugiego gola. Nie wszystko poszło idealnie. Teraz mamy trzy dni na przygotowanie się do Ligi Mistrzów. Będzie w lepszym humorze - powiedział Niemiec, cytowany przez profil "Jijantes FC" na platformie X.

Barcelona już w środę rozegra swój pierwszy mecz w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Ekipa ze stolicy Katalonii podejmie... Atletico Madryt.

