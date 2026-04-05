Masternak stracił tytuł mistrza Europy! Konsekwencje są jednak większe

Broniący tytułu mistrza Europy EBU w wadze junior ciężkiej Mateusz Masternak przegrał jednogłośnie na punkty z Anglikiem Viddalem Rileyem na gali boksu zawodowego w Londynie. Walka była również eliminatorem do pojedynku o wakujący tytuł mistrza świata IBF.

Wydarzeniem wieczoru na gali w Londynie był pojedynek Deontaya Wildera z Derekiem Chisorą. Triumfatorem tego starcia został ten pierwszy, jednak walka momentami nie przypominała zawodowego boksu.

 

W trakcie wieczoru w O2 Arena mieliśmy także polski akcent. Na ring wyszedł Mateusz Masternak, który bronił pasa mistrza Europy EBU w wadze junior ciężkiej. Nasz rodak mierzył się z Anglikiem Viddalem Rileyem.

 

Niestety, zmagania od początku nie układały się po myśli faworyzowanego Masternaka. Co gorsza, z każdą rundą przewagą Rileya rosła. Ostatecznie reprezentant gospodarzy triumfował jednogłośną decyzją sędziów. Ci punktowali następująco: 118:110, 118:110, 119:109.

 

Masternak stracił tym samym tytuł mistrza Europy federacji EBU. Nie zawalczy też o pas mistrza świata IBF.

jc, Polsat Sport
