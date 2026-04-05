Mistrz kraju znany już w kwietniu! Zrobili to po raz kolejny

W związku ze stratą punktu Feyenoordu, piłkarze PSV Eindhoven zostali mistrzami Holandii. Dzień wcześniej PSV po szalonym meczu ograło 4:3 Utrecht.

PSV mistrzem Holandii po raz 27. i czwarty z rzędu.

W niedzielę Feyenoord miał okazję, żeby zachować jeszcze matematyczne szanse na sięgnięcie po mistrzostwo kraju. Zawodnicy z Rotterdamu podzielili się jednak punktami z Volendam, bezbramkowo remisując. Tym samym PSV oficjalnie wygrało ligowe rozgrywki.

 

Dzień wcześniej PSV zgarnęło komplet punktów, ogrywając 4:3 Utrecht.

 

Po 29 kolejkach zawodnicy z Eindhoven mają na swoim koncie 71 punktów, natomiast drugi w tabeli Feyenoord - 54.

 

