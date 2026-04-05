Mistrz kraju znany już w kwietniu! Zrobili to po raz kolejny
W związku ze stratą punktu Feyenoordu, piłkarze PSV Eindhoven zostali mistrzami Holandii. Dzień wcześniej PSV po szalonym meczu ograło 4:3 Utrecht.
PSV mistrzem Holandii po raz 27. i czwarty z rzędu.
W niedzielę Feyenoord miał okazję, żeby zachować jeszcze matematyczne szanse na sięgnięcie po mistrzostwo kraju. Zawodnicy z Rotterdamu podzielili się jednak punktami z Volendam, bezbramkowo remisując. Tym samym PSV oficjalnie wygrało ligowe rozgrywki.
Dzień wcześniej PSV zgarnęło komplet punktów, ogrywając 4:3 Utrecht.
Po 29 kolejkach zawodnicy z Eindhoven mają na swoim koncie 71 punktów, natomiast drugi w tabeli Feyenoord - 54.
To 27. mistrzostwo Holandii PSV w historii i czwarte z rzędu.
