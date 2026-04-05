Muniek Staszczyk i Roman Kosecki zaśpiewali razem! Znana piosenka w studiu Polsatu Sport (WIDEO)

Muniek Staszczyk i Roman Kosecki byli jednymi z gości Bożydara Iwanowa podczas świątecznego odcinka Cafe Futbol. Znany polski muzyk i były reprezentant Polski w piłce nożnej wspólnie wykonali fragment legendarnej piosenki zespołu T.Love - "I Love You".

Muniek Staszczyk w okularach przeciwsłonecznych i czarnej bluzie śpiewa z uniesionymi rękami, podczas gdy Roman Kosecki siedzi obok i gra na gitarze.
Niedzielny odcinek programu "Cafe Futbol" był wyjątkowy. Gośćmi Bożydara Iwanowa byli dobrze znani wszystkim eksperci - Tomasz Hajto, Roman Kołtoń i Roman Kosecki. Z okazji Świąt Wielkanocnych do studia zaproszony został również gość, nie zawsze kojarzony ze sportem - Muniek Staszczyk, czyli jedna z legend polskiej sceny muzycznej i współzałożyciel zespołu T.Love. 

 

Oprócz rozmów o futbolu, zwłaszcza w wydaniu reprezentacyjnym, nie mogło zabraknąć również muzycznego akcentu. Staszczyk zaśpiewał fragment hitowej piosenki "I Love You". Akompaniował mu... Roman Kosecki, który chwycił za gitarę. Oczywiście refren śpiewali wszyscy goście w studiu. 

 

Jak wyglądał koncert w programie "Cafe Futbol"? Cały wcześniej wspomniany fragment można zobaczyć w załączonym materiale wideo. 

 

