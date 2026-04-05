Pierwsza runda i po wszystkim. Koniec turnieju dla Polaka

To trzecia kolejna impreza, w której Polak i Brytyjczyk, występujący razem od tego sezonu, odpadli po pierwszym meczu. Podobnie było w Miami i w minionym tygodniu w Marrakeszu.

W singlu w Monte Carlo zaprezentuje się z biało-czerwonych Hubert Hurkacz - jego pierwszym rywalem będzie 19. na liście ATP Włoch Luciano Darderi.

Wycofał się Kamil Majchrzak, któremu doskwiera kontuzja kolana.

Marcelo Melo, Alexander Zverev (Brazylia, Niemcy) - Luke Johnson, Jan Zieliński (W. Brytania, Polska) 6:3, 6:3.

BS, PAP