Pietuszewski nie zachwycił! Obeszło się bez pochwał

W sobotni wieczór FC Porto podejmowało Famalicao w ramach 28. kolejki Liga Portugal. W wyjściowym składzie gospodarzy wybiegła eksportowa polska trójka: Oskar Pietuszewski, Jan Bednarek i Jakub Kiwior.

W ostatnim czasie oczy fanów zarówno w Polsce, jak i w Portugalii zwrócone są na pierwszego z zawodników. Niespełna 18-letni skrzydłowy zaliczył świetne wejście do nowej drużyny, zdobywając trzy bramki i notując dwie asysty w dziewięciu meczach.

W starciu z Famalicao Pietuszewski jednak nie zachwycił. Reprezentant Polski został zmieniony już w przerwie, a jego zespół zremisował 2:2, tracąc decydującą bramkę w dziewiątej minucie doliczonego czasu.

Portugalskie media nie miały tym razem powodów, by chwalić Pietuszewskiego.

"Prawie zawsze szukał sytuacji jeden na jeden, ale Rodrigo Pinheiro dobrze spisywał się w pojedynkach z polskim talentem, który przed zmianą zaliczył jedną lub dwie dobre akcje w kombinacjach i kilka chybionych decyzji" - napisała "A Bola".

Pozytywnych słów na temat Pietuszewskiego szczędził także portal "Record".

"Mało inspirujący. Brakowało z jego strony zaangażowania w obronie" - czytamy.

Porto kolejne spotkanie rozegra 9 kwietnia w ćwierćfinale Ligi Europy. Rywalem będzie Nottingham Forest. Pietuszewski nie został jednak zgłoszony do tych rozgrywek. Okazję do rehabilitacji będzie miał zatem trzy dni później w potyczce ligowej z Estoril.

