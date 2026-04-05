PlusLiga: ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Aluron CMC Warta Zawiercie. Transmisja TV oraz stream online

Jeszcze jakiś czas temu taki scenariusz nie byłby żadnym zaskoczeniem. W obecnych realiach to jednak Warta uchodzi za zdecydowanego faworyta. Mówimy o triumfatorze rundy zasadniczej PlusLigi i zespole, który wciąż jest w grze o wygraną w Lidze Mistrzów. Z kolei ZAKSA rzutem na taśmę awansowała do play-off z ósmego miejsca.

W przeszłości nie było takiej sytuacji, aby triumfator rundy zasadniczej odpadł z ósmym zespołem w pierwszej rundzie play-off. ZAKSA jest zatem blisko dokonania historycznej sztuki. Dla podopiecznych Michała Winiarskiego byłby to olbrzymi cios. Jego drużyna znajduje się zatem pod dużą presją, bo musi wygrać drugie spotkanie, dodatkowo na terenie rywala.

Należy spodziewać się gorącej atmosfery. Fani gospodarzy zrobią wszystko, aby sensacja stała się faktem i skazywana na niepowodzenie ZAKSA awansowała do strefy medalowej. Kędzierzynianie są w komfortowej sytuacji, bo w razie porażki nadal są w grze. Wówczas dojdzie do trzeciego, decydującego starcia w Zawierciu.

W rundzie zasadniczej Warta potrafiła wygrać na Opolszczyźnie w czterech setach. Jak będzie tym razem? Czy przyjezdnych czeka zimny prysznic w Lany Poniedziałek?

Gdzie obejrzeć mecz ZAKSA - Warta? O której godzinie?

Transmisja meczu ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Aluron CMC Warta Zawiercie w poniedziałek 6 kwietnia od godz. 17:30 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz Polsacie Box Go.

Polsat Sport