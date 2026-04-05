Pogromczyni Polki zagra o tytuł. Pierwsza taka sytuacja w jej karierze
Marie Bouzkova i Panna Udvardy zagrają w finale turnieju WTA 250 na kortach ziemnych w Bogocie. Węgierska tenisistka, która wcześniej wyeliminowała z turnieju Katarzynę Kawę, po raz pierwszy zagra w finale imprezy tej rangi.
Rozstawiona z numerem jeden czeska tenisistka pokonała Argentynkę Jazmin Ortenzi 7:6 (7-5), 6:2, a Węgierka wygrała z Kolumbijką Emilianą Arango 6:7 (6-8), 6:3, 7:6 (7-5).
Bouzkova stanie przed szansą wygrania trzeciego turnieju w karierze. Natomiast Udvardy pierwszy raz zagra o tytuł w imprezie tej rangi.
Wyniki półfinałów:
Marie Bouzkova - Jazmin Ortenzi 7:6 (7-5), 6:2
Panna Udvardy - Emiliana Arango 6:7 (6-8), 6:3, 7:6 (7-5)