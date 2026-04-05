Przed Barceloną mecz w Lidze Mistrzów, a tu taka informacja! Komunikat medyczny

"Blaugrana" w sobotę rywalizowała z Atletico Madryt w hicie ligi hiszpańskiej. Podopieczni Hansiego Flicka przechylili szalę zwycięstwa na swoją stronę, triumfując 2:1, a gola na wagę triumfy strzelił Robert Lewandowski. Można jednak rzec, że zdobyte w ten sposób trzy punkty okupione były stratami.

Dzień później Barcelona opublikowała oficjalny komunikat medyczny. Urazów w sobotnim spotkaniu doznali bowiem Ronald Araujo i Marc Bernal. Czy wymienieni zawodnicy będą gotowi do gry w kolejnym meczu "Dumy Katalonii"?

"Zawodnik pierwszego składu Ronald Araujo ma lekkie naciągnięcie mięśnia w lewym udzie. Będzie dostępny w środowym meczu z Atlético Madryt. Zawodnik pierwszego zespołu Marc Berna doznał skręcenia lewego stawu skokowego. Czas rekonwalescencji zostanie ustalony na podstawie jego postępów" - napisano w komunikacie.

Warto przypomnieć, że Barcelona swój kolejny mecz rozegra już w środę 8 kwietnia, kiedy podejmie Atletico Madryt w pierwszym meczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów. Rewanż w stolicy Hiszpanii zaplanowano na wtorek 14 kwietnia.

AA, Polsat Sport