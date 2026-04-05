Reprezentant Polski wrócił do gry! Od razu zaimponował kibicom

W niedzielę 5 kwietnia naprzeciwko siebie w lidze japońskiej stanęły ekipy Nippon Steel Sakai Blazzers i Wolfdogs Nagoya. Przypomnijmy, że w drugim z wymienionych zespołów występuje reprezentant Polski - Norbert Huber. Polak w tym meczu wrócił na boisko, po tym, jak przez pewien czas zmagał się z problemami zdrowotnymi.

Jak zaprezentował się polski siatkarz po powrocie? Środkowy wystąpił w czterech setach, w tym czasie zdobywając osiem punktów atakiem i dwa "oczka" blokiem. Do tego Huber dołożył też jeden as serwisowy. Jego skuteczność w ataku wyniosła 89 procent.

Ostatecznie to właśnie ekipa Wolfdogs Nagoya przechyliła szalę zwycięstwa na swoją stronę, choć do rozstrzygnięcia meczu potrzebne było pięć setów. Ekipa Polaka wygrała 3:2 (24:26, 25:21, 25:19, 20:25, 16:14).

Wolfdogs Nagoya obecnie plasuje się na czwartym miejscu w ligowej tabeli, natomiast Nippon Steel Sakai Blazzers jest siódme.

