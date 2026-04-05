Siatkarska wicemistrzyni olimpijska zakończyła karierę. Zacytowała słynnego piłkarza

34-letnia środkowa poinformowała o swojej decyzji za pośrednictwem mediów społecznościowych, podkreślając jednocześnie, ze sport stanowił esencję jej życia przez wiele lat.

"Przechodzę na siatkarską emeryturę. Dziwnie mi się to pisze, bo jak pożegnać się z czymś, co było tak ważną częścią mojego życia, bez poczucia, że zostawiam jakąś cząstkę siebie? Siatkówka dała mi wszystko: tożsamość, dyscyplinę, cele, przyjaźnie, ból, radość po zwycięstwach i łzy po porażkach... Siatkówka była całym moim światem. Jak mawiał Roberto Carlos: Nieważne, czy płakałam, czy się śmiałam - najważniejsze, że przeżywałam emocje. A ja przeżywałam je bardzo intensywnie. Byłam bardzo szczęśliwa z osiągnięć i wyzwań, byłam szczęśliwa w dobre i złe dni, bo nawet gdy bolało, czułam, że to moja miłość. I pewnie dlatego ta chwila jest taka trudna. Kiedy kończy się coś, co tam bardzo kochamy, na myśl nasuwa się ciche pytanie: Co teraz? Ja tego nie wiem, ale byś może prawdziwa miłość to także zrozumienie tego, że coś zmienia formę, ale się nie kończy" - napisała Brazylijka na Instagramie.

Ana Beatriz Correa jest wychowanką Gremio de Volei Osasco. W ojczyźnie grała również w Praia Clube, SESI Sao Paulo, SESC Rio de Janeiro i Osasco/Sao Cristovao Saude, skąd w 2021 roku trafiła do Europy, reprezentując kolejno barwy: włoskiego Savino Del Bene Scandicci, tureckiego Kuyzeboru i włoskiego Aeroitalia SMI Roma Volley. Ostatnie dwa sezony spędziła w USA, w drużynie LOVB Madison.

Środkowa ma w dorobku między innymi 7 medali mistrzostw Brazylii (w tym złoto z 2012 roku), dwa krajowe Puchary i trzy złota Klubowych Mistrzostw Ameryki Południowej.

Z drużyną narodową dwukrotnie triumfowała w Mistrzostwach Ameryki Południowej, a ponadto zdobyła dwa srebrne medale Ligi Światowej i wicemistrzostwo olimpijskie (Tokio 2020).