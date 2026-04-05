To oni powalczą o tytuł! Zaciekła rywalizacja w półfinale
Rozstawiony z numerem czwartym amerykański tenisista Tommy Paul oraz Argentyńczyk Roman Andres Burruchaga zagrają w finale turnieju ATP 250 na kortach ziemnych w Houston.
Tommy Paul - Frances Tiafoe. Skrót meczu
Thiago Agustin Tirante - Roman Andres Burruchaga. Skrót meczu
Paul, który w ubiegłorocznej edycji odpadł w półfinale, tym razem wygrał na tym etapie po zaciętym pojedynku ze swoim rodakiem, triumfatorem z 2023 oraz finalistą z 2024 i 2025 roku Francesem Tiafoe (nr 2) 7:5, 4:6, 7:6 (9-7).
W trakcie drugiego seta pojedynek został przerwany z powodu deszczu i wznowiony po 90-minutowej przerwie.
ZOBACZ TAKŻE: Zaskakujący finał turnieju WTA! Tak daleko jeszcze nie zaszła
Natomiast 77. w światowym rankingu Burruchaga gładko pokonał innego Argentyńczyka Thiago Agustina Tirante 6:1, 6:1. Dla 24-letniego tenisisty to pierwszy finał ATP w karierze.
Polacy w turnieju w Teksasie nie startowali.
Transmisja finału od godziny 21:30 w Polsacie Sport 3 i online na Polsat Box Go.
Wyniki półfinałów:
Tommy Paul - Frances Tiafoe 7:5, 4:6, 7:6 (9-7)
Roman Andres Burruchaga - Thiago Agustin Tirante 6:1, 6:1