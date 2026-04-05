To oni powalczą o tytuł! Zaciekła rywalizacja w półfinale

Tenis

Rozstawiony z numerem czwartym amerykański tenisista Tommy Paul oraz Argentyńczyk Roman Andres Burruchaga zagrają w finale turnieju ATP 250 na kortach ziemnych w Houston.

Tenisista Tommy Paul podczas meczu na korcie ziemnym
Paul, który w ubiegłorocznej edycji odpadł w półfinale, tym razem wygrał na tym etapie po zaciętym pojedynku ze swoim rodakiem, triumfatorem z 2023 oraz finalistą z 2024 i 2025 roku Francesem Tiafoe (nr 2) 7:5, 4:6, 7:6 (9-7).

 

W trakcie drugiego seta pojedynek został przerwany z powodu deszczu i wznowiony po 90-minutowej przerwie.

 

Natomiast 77. w światowym rankingu Burruchaga gładko pokonał innego Argentyńczyka Thiago Agustina Tirante 6:1, 6:1. Dla 24-letniego tenisisty to pierwszy finał ATP w karierze.

 

Polacy w turnieju w Teksasie nie startowali.

 

Transmisja finału od godziny 21:30 w Polsacie Sport 3 i online na Polsat Box Go.

 

Wyniki półfinałów:

 

Tommy Paul - Frances Tiafoe  7:5, 4:6, 7:6 (9-7)

 


Roman Andres Burruchaga - Thiago Agustin Tirante 6:1, 6:1

 

PAP
