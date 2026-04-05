UFC 327 z udziałem Gamrota. Transmisja TV i stream online

Mateusz Gamrot wraca do klatki UFC po bolesnej porażce z Charlesem Oliveirą na gali w Rio de Janeiro. Polak tuż przed walką wskoczył za kontuzjowanego Rafaela Fizieva, ale nie dał rady i został poddany w drugiej rundzie. Teraz będzie chciał się zrewanżować w starciu z Estebanem Ribovicsem.

ZOBACZ TAKŻE: Czy to koniec Ruchały w UFC? Wpis Jędrzejczyk mówi wszystko

Argentyńczyk po pokonaniu Elvesa Brenera stanie przed wielką szansą, by wejść do rankingu kategorii lekkiej. Do tej pory stoczył sześć pojedynków w UFC, z których wygrał cztery.

W walce wieczoru pogromca Jana Błachowicza Carlos Ulberg zawalczy o pas kategorii półciężkiej. Jego rywalem będzie były mistrz, który wygrał dwie ostatnie walki przed czasem, Jiri Prochazka.

Dodatkowo niepokonany Azamat Murzakanov po efektownym nokaucie na Aleksandarze Rakiciu zmierzy się z powracającym do kategorii półciężkiej Paulo Costą. Zobaczymy również emocjonujące starcia: między Dominickiem Reyesem a Johnnym Walkerem oraz Patricio Pitbullem a Aaronem Pico.

Karta walk UFC 327:

Walka wieczoru:

205 lb: Jiri Prochazka (32-5-1) - Carlos Ulberg (13-1)

Pozostałe walki:

205 lb: Azamat Murzakanov (16-0) - Paulo Costa (15-4)

265 lb: Curtis Blaydes (19-5) - Josh Hokit (8-0)

205 lb: Dominick Reyes (15-5) - Johnny Walker (22-9)

145 lb: Cub Swanson (30-14) - Nate Landwehr (18-7)

145 lb: Patricio Pitbull (37-8) - Aaron Pico (13-5)

170 lb: Kevin Holland (28-15) - Randy Brown (20-7)

155 lb: Mateusz Gamrot (25-4) - Esteban Ribovics (15-2)

115 lb: Tatiana Suarez (11-1) - Lupita Godinez (14-5)

155 lb: MarQuel Mederos (11-1) - Chris Padilla (17-6)

185 lb: Kelvin Gastelum (20-10) - Vicente Luque (23-12-1)

170 lb: Charles Radtke (11-5) - Francisco Prado (12-4)

Gala UFC 327 z udziałem Mateusza Gamrota odbędzie się w nocy z soboty (11 kwietnia) na niedzielę. Początek o godz. 01:00. Transmisja w Polsacie Sport 1 oraz w internecie na platformie Polsat Box Go.