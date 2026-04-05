UFC 327 z udziałem Gamrota. Transmisja TV i stream online
Już w nocy z soboty na niedzielę odbędzie się gala UFC 327. W walce wieczoru Jiri Prochazka zmierzy się z Carlosem Ulbergiem. Ponadto Mateusz Gamrot zawalczy z Estebanem Ribovicsem. Gdzie obejrzeć galę UFC 327? Transmisja w Polsacie Sport 1 oraz w internecie na platformie Polsat Box Go.
Mateusz Gamrot wraca do klatki UFC po bolesnej porażce z Charlesem Oliveirą na gali w Rio de Janeiro. Polak tuż przed walką wskoczył za kontuzjowanego Rafaela Fizieva, ale nie dał rady i został poddany w drugiej rundzie. Teraz będzie chciał się zrewanżować w starciu z Estebanem Ribovicsem.
Argentyńczyk po pokonaniu Elvesa Brenera stanie przed wielką szansą, by wejść do rankingu kategorii lekkiej. Do tej pory stoczył sześć pojedynków w UFC, z których wygrał cztery.
W walce wieczoru pogromca Jana Błachowicza Carlos Ulberg zawalczy o pas kategorii półciężkiej. Jego rywalem będzie były mistrz, który wygrał dwie ostatnie walki przed czasem, Jiri Prochazka.
Dodatkowo niepokonany Azamat Murzakanov po efektownym nokaucie na Aleksandarze Rakiciu zmierzy się z powracającym do kategorii półciężkiej Paulo Costą. Zobaczymy również emocjonujące starcia: między Dominickiem Reyesem a Johnnym Walkerem oraz Patricio Pitbullem a Aaronem Pico.
Karta walk UFC 327:
Walka wieczoru:
205 lb: Jiri Prochazka (32-5-1) - Carlos Ulberg (13-1)
Pozostałe walki:
205 lb: Azamat Murzakanov (16-0) - Paulo Costa (15-4)
265 lb: Curtis Blaydes (19-5) - Josh Hokit (8-0)
205 lb: Dominick Reyes (15-5) - Johnny Walker (22-9)
145 lb: Cub Swanson (30-14) - Nate Landwehr (18-7)
145 lb: Patricio Pitbull (37-8) - Aaron Pico (13-5)
170 lb: Kevin Holland (28-15) - Randy Brown (20-7)
155 lb: Mateusz Gamrot (25-4) - Esteban Ribovics (15-2)
115 lb: Tatiana Suarez (11-1) - Lupita Godinez (14-5)
155 lb: MarQuel Mederos (11-1) - Chris Padilla (17-6)
185 lb: Kelvin Gastelum (20-10) - Vicente Luque (23-12-1)
170 lb: Charles Radtke (11-5) - Francisco Prado (12-4)
Gala UFC 327 z udziałem Mateusza Gamrota odbędzie się w nocy z soboty (11 kwietnia) na niedzielę. Początek o godz. 01:00. Transmisja w Polsacie Sport 1 oraz w internecie na platformie Polsat Box Go.