UFC z udziałem Roberta Ruchały. Wyniki i skróty walk
W nocy z soboty (4 kwietnia) na niedzielę (5 kwietnia) odbyła się gala UFC Vegas 115. Podczas tego wydarzenia swój drugi pojedynek dla największej organizacji MMA na świecie stoczył Robert Ruchała. Sprawdźcie wyniki oraz skróty walk z gali UFC Vegas 115.
Jose Delano - Robert Ruchała. Skrót walki
Tommy McMillen - Manolo Zecchini. Skrót walki
Ethyn Ewing - Rafael Estevam. Skrót walki
Abdulrakhman Yakhyaev - Brendson Ribeiro. Skrót walki
Virna Jandiroba - Tabatha Ricci. Skrót walki
Renato Moicano - Chris Duncan. Skrót walki
UFC z udziałem Roberta Ruchały. Wyniki i skróty walk
Karta główna:
155 lb: Renato Moicano (21-7-1) pokonał Chrisa Duncana (15-3) przez poddanie (duszenie zza pleców) w drugiej rundzie.
115 lb: Virna Jandiroba (23-4) pokonała Tabathę Ricci (12-4) jednogłośną decyzją sędziów (30-27, 29-28, 29-28).
205 lb: Abdul Rakhman Yakhayev (9-0) pokonał Brendsona Ribeiro (17-10) przez poddanie (duszenie zza pleców) w pierwszej rundzie.
135 lb: Ethyn Ewing (10-2) pokonał Rafaela Estevama (14-1) przez techniczny nokaut (hak na wątrobę) w trzeciej rundzie.
145 lb: Tommy McMillen (10-0) pokonał Manolo Zecchiniego (11-5) przez techniczny nokaut (kolano na korpus, ground and pound) w pierwszej rundzie.
145 lb: Jose Delano (17-3) pokonał Roberta Ruchałę (11-3) jednogłośną decyzją sędziów (30-26, 29-27, 29-27).
Karta wstępna:
265 lb: Thomas Petersen (11-4) pokonał Guilherme'a Pata (6-1) większościową decyzją sędziów (28-28, 29-27, 29-27).
125 lb: Alessandro Costa (15-5) pokonał Stewarta Nicolla (8-3) przez nokaut (cios na wątrobę) w drugiej rundzie.
155 lb: Darrius Flowers (13-8-1) pokonał Lando Vannatę (12-8-2) przez techniczny nokaut (ground and pound) w drugiej rundzie.
135 lb: Alice Pereira (6-1) pokonała Hailey Cowan (7-5) przez nokaut (kolano na głowę) w drugiej rundzie.
185 lb: Tresean Gore (6-4) pokonał Azamata Bekoeva (20-5) przez poddanie (gilotyna) w trzeciej rundzie.
125 lb: Dione Barbosa (9-4) pokonała Melissę Gatto (9-3-2) większościową decyzją (29-27, 28-28, 29-27).
155 lb: Kai Kamaka III (18-7-1) pokonał Dakotę Hope'a (11-2) niejednogłośną decyzją (29-28, 28-29, 29-28).