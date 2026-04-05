Zaskakujący finał turnieju WTA! Tak daleko jeszcze nie zaszła

Tenis

Najwyżej rozstawiona i broniąca tytułu Amerykanka Jessica Pegula oraz Ukrainka Julia Starodubcewa zagrają w niedzielnym finale turnieju WTA na ziemnych kortach w Charleston. Ukrainka po raz pierwszy dotarła do finału imprezy WTA.

Julia Starodubcewa po raz pierwszy wystąpi w finale turnieju WTA

Walcząca o 11. tytuł w karierze, a drugi w tym roku Pegula w półfinale pokonała 13 lat młodszą rodaczkę Ivę Jovic 6:4, 5:7, 6:3, a Starodubcewa wygrała z rozstawioną z numerem piątym Amerykanką Madison Keys 6:1, 6:4.

 

26-letnia Ukrainka po raz pierwszy dotarła do finału imprezy WTA.

 

Pula nagród tej imprezy wynosi 2,3 mln dolarów.

 

Wyniki półfinałów:

 

Jessica Pegula - Iva Jovic 6:4, 5:7, 6:3
Julia Starodubcewa - Madison Keys 6:1, 6:4

PAP
