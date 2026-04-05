Życiowy sukces stał się faktem! A to nie koniec znakomitych wieści dla nastolatka

Jodar, który nie tylko wygrał pierwszą w karierze imprezę ATP, ale zaliczył też pierwszy finał, w poniedziałek zamelduje się na najwyższym w karierze 57. miejscu w światowym rankingu. Sukces w Maroku pozwoli mu się przesunąć w górę o 32 pozycje.

Trungelitti, który w 2. rundzie wyeliminował Kamila Majchrzaka, został najstarszym finałowym debiutantem. Argentyński kwalifikant nie zdołał jednak wygrać, stanowiąc w decydującym spotkaniu tło dla dużo młodszego rywala. Zajmujący dotychczas 117. lokatę na liście światowej w najbliższym notowaniu zamelduje się po raz pierwszy w czołowej setce.

Rafael Jodar (Hiszpania) - Marco Trungelliti (Argentyna) 6:3, 6:2.

BS, PAP