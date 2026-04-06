19-krotny mistrz kraju chce reprezentanta Polski! Może zastąpić legendę

Chodzi o Club Brugge. Klub rozpoczął już poszukiwania następcy Simona Mignoleta, którego kontrakt wygasa z końcem czerwca. Rzekomo priorytetem jest pozyskanie Jariego De Bussera z Go Ahead Eagles, ale za niego trzeba byłoby zapłacić ok. trzech milionów euro.

ZOBACZ TAKŻE: Alarm w Wiśle Kraków! Rodado trafił do szpitala

Dziennikarze twierdzą, że nie jest on jednak jedyną opcją. Wśród kandydatów do zastąpienia Mignoleta są również: Illan Meslier (Leeds), Dominik Livakovic (Fenerbahce), Joel Drommel (Sparta Rotterdam), Mathew Ryan (Levante) oraz właśnie Kamil Grabara.

Trudno jednak powiedzieć, czy temat transferu do 19-krotnego mistrza kraju jest realny. Na ten moment reprezentant Polski ma jeszcze ważny kontrakt z VfL Wolfsburg, które walczy o utrzymanie w Bundeslidze.

Sam Grabara nie może zaliczyć ostatnich dni do udanych. Nie dość, że zawiódł w finale baraży MŚ 2026 ze Szwecją, to puścił sześć bramek w sobotnim spotkaniu ligowym z Bayerem Leverkusen. Mało tego, w ostatnich 28 meczach Bundesligi puścił aż 63 bramki, co jest najgorszym wynikiem w dziesięciu najlepszych ligach Europy.

Po 28. kolejkach ligowych VfL zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli, mając w dorobku 21 pkt i sześć punktów straty do wyjścia ze strefy spadkowej.