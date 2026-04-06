Alarm w Wiśle Kraków! Rodado trafił do szpitala

Hubert PawlikPiłka nożna

Angel Rodado opuścił boisko w końcówce poniedziałkowego meczu Wisły Kraków z Górnikiem Łęczna. Dziennikarz "Gazety Krakowskiej" Bartosz Karcz zdradził, że Hiszpan trafił do szpitala.

fot. Cyfrasport
Dziennikarz podał, że Rodado wybił bark. "Na razie nie wiadomo, na ile poważny jest to uraz, ale w najbliższym meczu w Bytomiu na pewno nie zagra" - napisał na portalu X.

 

ZOBACZ TAKŻE: Barcelona weźmie gwiazdora za darmo? Hitowy transfer może stać się faktem

 

Kontuzja 29-latka to spory problem dla drużyny Mariusza Jopa. Jest on przecież najlepszym strzelcem całej ligi, mając w dorobku aż 21 trafień.

 

Ostatecznie Wisła wygrała poniedziałkowe spotkanie 3:2. Bramki zdobyli Frederico Duarte, Marko Bozic oraz Julius Ertlthaler. Dla gości gole strzelili Branislav Spacil i Mateusz Hołownia. 

 

Po 27. kolejkach I ligi drużyna z Krakowa jest liderem tabeli z dorobkiem 56 pkt. Nad drugim Śląskiem Wrocław ma aż dziewięć punktów przewagi. Do zakończenia rozgrywek pozostało siedem kolejek.

ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Jak przebiegały finały baraży eliminacji MŚ 2026?

