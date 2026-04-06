Alarm w Wiśle Kraków! Rodado trafił do szpitala

Dziennikarz podał, że Rodado wybił bark. "Na razie nie wiadomo, na ile poważny jest to uraz, ale w najbliższym meczu w Bytomiu na pewno nie zagra" - napisał na portalu X.

Kontuzja 29-latka to spory problem dla drużyny Mariusza Jopa. Jest on przecież najlepszym strzelcem całej ligi, mając w dorobku aż 21 trafień.

Ostatecznie Wisła wygrała poniedziałkowe spotkanie 3:2. Bramki zdobyli Frederico Duarte, Marko Bozic oraz Julius Ertlthaler. Dla gości gole strzelili Branislav Spacil i Mateusz Hołownia.

Po 27. kolejkach I ligi drużyna z Krakowa jest liderem tabeli z dorobkiem 56 pkt. Nad drugim Śląskiem Wrocław ma aż dziewięć punktów przewagi. Do zakończenia rozgrywek pozostało siedem kolejek.