Betclic 1. Liga: Wisła Kraków - Górnik Łęczna. Relacja live i wynik na żywo

Wisła walczy w tym sezonie o powrót do PKO BP Ekstraklasy i mimo że oddała walkowera we Wrocławiu po pamiętnej aferze z brakiem pozwolenia na wpuszczenie kibiców "Białej Gwiazdy" na stadion Śląska, to jest na dobrej drodze do realizacji tego celu.

Krakowianie przed tym spotkaniem uzbierali 53 punkty - o dziewięć więcej niż trzeci Chrobry Głogów.

Z kolei Górnik walczy o uniknięcie spadku na trzecioligowy front. Łęcznianie uzbierali 20 "oczek" i są w strefie spadkowej.

