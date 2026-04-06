Gospodarzem zaplanowanego na 10-11 kwietnia meczu Billie Jean King Cup Qualifiers pierwotnie mieli być Ukraińcy, ale wiadomo, że ze względu na prowadzone przez Rosjan na ich terytorium działania wojenne, spotkanie musieliby zorganizować na neutralnym gruncie.

Polki z Ukrainkami po raz ostatni rywalizowały rok temu w Radomiu. Maja Chwalińska uległa wówczas Elinie Switolinie (6:7, 3:6), Katarzyna Kawa - Marcie Kostjuk (1:6, 2:6), a Chwalińska i Martyna Kubka w grze podwójnej Ljudmile oraz Nadiji Kiczenok (6:7, 6:7).

Ukrainki, jako ósma drużyna rankingu, były najwyżej notowanym zespołem, na jaki w losowaniu mogły trafić rozstawione Polki.

W turnieju finałowym, który we wrześniu odbędzie się w Chinach, weźmie udział siedem najlepszych drużyn narodowych oraz gospodynie.

Billie Jean King Cup: Polska - Ukraina. Gdzie oglądać mecze?

10 kwietnia (piątek)

I mecz singlowy - 16:00 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1)

II mecz singlowy - 18:00 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1)

11 kwietnia (sobota)

Mecz deblowy - 12:00 (Polsat Sport 2)

I mecz singlowy - 13:30 (Polsat Sport 2)

II mecz singlowy - 15:30 (Polsat Sport 2)

