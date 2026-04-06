"Chwała nam za to". Kwolek wyznał po meczu

- Losy wszystkich setów rozstrzygały się w końcówkach. Myślę, że było to widowisko na wysokim poziomie. Musimy jednak dziś uznać wyższość drużyny Zawiercia, która jest jedną z najlepszych w Europie. Wszyscy daliśmy z siebie wszystko. Jednak sprawa awansu jest jeszcze otwarta. Za kilka dni jedziemy do Sosnowca i liczę, że będzie tam tyle samo emocji, tylko wynik inny – powiedział po poniedziałkowym spotkaniu zawodnik ZAKSY Rafał Szymura.

Mecz, który oglądało 2630 widzów, rozpoczął się dobrze dla Aluronu. Co prawda w pierwszym secie było 22:22, ale potem punktowali już tylko Zawiercianie.

W drugiej odsłonie od początku prowadzili Kędzierzynianie. Gdy było 24:17, wydawało się, że za moment będzie przerwa. Tymczasem ZAKSA nie zdołała wykorzystać aż sześciu piłek setowych. W dużej mierze była to zasługa świetnej gry Bartosza Kwolka na zagrywce. Set zakończył się dopiero wtedy, gdy Aaron Russel zaatakował w siatkę.

- Nie mogę się wypowiadać za innych zawodników, ale w trzecim secie przez chwilę miałem problem fizyczny. Siedem zagrywek z rzędu, to jest męczące. Złapała mnie zadyszka. Jednak w trzecim secie udało nam się zniwelować wysokie prowadzenie Zaksy. Chwała nam za to, że nie położyliśmy się, tylko walczyliśmy do końca. To się opłaciło – zaznaczył Kwolek.

We trzeciej odsłonie ZAKSA prowadziła 14:9, ale zespół z Zawiercia zdołał doprowadzić do remisu 20:20. W końcówce Kędzierzynianie mieli duże problemy w przyjęciu zagrywki rywala i przegrali 23:25. Ostatnia partia też długo była zacięta, było 23:23. Jednak dwa kolejne punkty zdobyli Zawiercianie.

- Jeśli masz plan na mecz, to po prostu jeżeli się go trzymasz, nawet jeżeli nie jest doskonały, to zawsze przyniesie ci jakieś korzyści. I my staraliśmy się ten plan realizować i wydaje mi się, że w większości nam się udawało - dodał Kwolek.

Trzeci mecz Aluron CMC Warta Zawiercie - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle w czwartek 9 kwietnia o 17.30. Transmisja w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i online na Polsat Box Go.

