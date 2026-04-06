Co za powrót! Zwycięstwo Anwilu

Goście świetnie weszli w ten mecz - m. in. dzięki Quanowi Jacksonowi prowadzili 0:7. Później w ataku świetnie radził sobie chociażby Mareks Mejeris, a dzięki trafieniom Trentona Gibsona i Michała Pluty różnica wzrosła do 11 punktów. Michał Michalak wraz z Trevonem Allenem nie do końca byli w stanie dotrzymać kroku rywalom. Po 10 minutach było 18:28. Po trójce DJ Lastera w drugiej kwarcie przewaga wynosiła już 12 punktów. Tyler Wahl i Shaq Buchanan po chwili zmniejszyli jednak straty - w pewnym momencie nawet do pięciu punktów. Jak się okazało - nie utrzymało się to zbyt długo. Świetną zmianę dał Nikodem Czoska, a trójka Pluty ustaliła wynik po pierwszej połowie na 35:48.

Po przerwie drużyna trenera Andrzeja Urbana miała nawet 18 punktów przewagi po trafieniu DJ Lastera. Gospodarze odpowiedzieli na to najpierw serią 8:0, a dzięki kolejnym akcjom Elvara Fridrikssona zbliżyli się na zaledwie trzy punkty! Po następnym zagraniu Tylera Wahla był już remis! Prowadzenie w kolejnej akcji dawał Kacper Borowski. Ostatecznie dzięki trójce AJ Slaughtera po 30 minutach było 68:62. W czwartej kwarcie nadal fenomenalny był Fridriksson, a ponadto swoje dodawał Wahl - po ich akcjach różnica wzrosła do 13 punktów. Tasomix Rosiek Stal nie zamierzała się poddawać - dzięki kolejnym zagraniom Luki Sakoty i Mareksa Mejerisa przegrywali tylko czterema punktami. Szybko zareagował jednak na to świetny Wahl. Po kolejnej trójce Fridrikssona sytuacja była już spokojna. Ostatecznie Anwil zwyciężył 90:81!

Najlepszym zawodnikiem gospodarzy był Elvar Fridriksson z 28 punktami i 9 asystami. Trenton Gibson zdobył dla gości 23 punkty, 8 zbiórek i 4 asysty.

