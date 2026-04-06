Fornal w finale pucharu! Polski siatkarz czeka na rywala

Ziraat Bankaart Ankara z Tomaszem Fornalem w składzie pokonał Istanbul GSK 3:1 w półfinale Pucharu Turcji. Utytułowany klub zmierzy się w finale z lepszym meczu pary Galatasaray - Fenerbahce.

Tomasz Fornal
Tomasz Fornal

Spotkanie praktycznie przez cały czas miała pod kontrolą drużyna ze stolicy Turcji. W pierwszym secie Tomasz Fornal i spółka wygrali do 23, a w kolejnym pokonali rywala aż do 18. Stambulczycy odpowiedzieli w trzeciej partii wygrywając na przewagi, ale to było zbyt mało na rozpędzoną drużynę Ziraatu. W końcu to podopieczni trenera Mustafy Kavaza postawili kropkę nad „i” i wygrali w całym spotkaniu 3:1.

 

ZOBACZ TAKŻE: Tak mają wyglądać składy klubów PlusLigi w nowym sezonie. Wielkie powroty polskich gwiazd!

 

Klub z Ankary czeka na swojego finałowego rywala, którego wyłoni zaplanowany na 18:00 mecz pomiędzy Galatasaray a Fenerbahce. W składzie drugiego z wymienionych zespołów występuje polski rozgrywający - Fabian Drzyzga.

 

Ziraat jest jednym z uczestników zaplanowanego na maj turnieju Final Four CEV Ligi Mistrzów. Turecki zespół zmierzy się w półfinale z polskim klubem Aluron CMC Wartą Zawiercie. W drugiej parze zagrają Sir Safety Perugia oraz PGE Projekt Warszawa.

 

Ziraat Bankaart Ankara - Istanbul GSK 3:1 (25:23, 25:18, 24:26, 25:20)

ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Jan Firlej: Szkoda, bo nie będzie wolnego na święta, ale Jastrzębie wygrało zasłużenie
Zobacz także

Dwa mecze nie dały odpowiedzi! W parze Projekt - Jastrzębski Węgiel grają dalej

