Fornal w finale pucharu! Polski siatkarz czeka na rywala

Spotkanie praktycznie przez cały czas miała pod kontrolą drużyna ze stolicy Turcji. W pierwszym secie Tomasz Fornal i spółka wygrali do 23, a w kolejnym pokonali rywala aż do 18. Stambulczycy odpowiedzieli w trzeciej partii wygrywając na przewagi, ale to było zbyt mało na rozpędzoną drużynę Ziraatu. W końcu to podopieczni trenera Mustafy Kavaza postawili kropkę nad „i” i wygrali w całym spotkaniu 3:1.

Klub z Ankary czeka na swojego finałowego rywala, którego wyłoni zaplanowany na 18:00 mecz pomiędzy Galatasaray a Fenerbahce. W składzie drugiego z wymienionych zespołów występuje polski rozgrywający - Fabian Drzyzga.

Ziraat jest jednym z uczestników zaplanowanego na maj turnieju Final Four CEV Ligi Mistrzów. Turecki zespół zmierzy się w półfinale z polskim klubem Aluron CMC Wartą Zawiercie. W drugiej parze zagrają Sir Safety Perugia oraz PGE Projekt Warszawa.

Ziraat Bankaart Ankara - Istanbul GSK 3:1 (25:23, 25:18, 24:26, 25:20)

